Donald Trump a créé un compte sur la plate-forme vidéo Rumble populaire auprès des Américains conservateurs. La seule chose qui figure pour l'instant sur le compte de Trump, c'est l'annonce d'une diffusion en direct de sa réunion organisée dans quelques heures en Ohio.

Cette annonce prévoit que lors de son premier meeting de son ère post-présidentielle, Trump va expliquer comment il entend sauver les Etats-Unis. Sa vidéo a été visionnée plus de 4.000 fois.

Complotistes

De nombreux politiciens américains conservateurs ont l'année dernière créé un compte sur la plate-forme canadienne Rumble, parce que leurs vidéos avaient été jugées potentiellement fausses sur des médias sociaux tels YouTube, Facebook et Twitter. C'est ainsi que Devin Nunes, membre du Congrès, a estimé que YouTube avait abusivement censuré son contenu et a par conséquent décidé de migrer vers Rumble.

Nombre de complotistes possèdent des comptes bien connus sur Rumble. Ce média social a débuté sous la forme d'une plate-forme qui partageait surtout des vidéos et de l'actualité. Depuis l'année dernière, il a pris nettement du volume notamment grâce à l'arrivée d'Américains conservateurs et d'adeptes de la théorie du complot.

