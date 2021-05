Un chiffre étonnant en provenance de Google: l'entreprise recense actuellement 3 milliards d'appareils Android actifs. Cette information a été annoncée lors de la conférence des développeurs I/O de Google.

Cela représente une augmentation de cinq cents millions par rapport à l'année dernière. L'important jalon précédent - 2 milliards - avait été atteint en 2017. On ne peut donc pas en déduire que le nombre d'appareils Android continue de croître de manière exponentielle.

Le nombre réel d'appareils tournant sur Android est probablement encore plus élevé. Pour ses mesures, Google a en effet pris comme référence le Google Play Store. Cela signifie que l'entreprise na pas pris en compte les appareils utilisant leur propre magasin d'applis ou délaissant les services et applis de Google, tels toute une série d'appareils chinois.

Tout cela revient à dire qu'il y a actuellement énormément de smartphones en circulation. Précédemment cette année, Apple avait annoncé par exemple qu'un milliard d'iPhone actifs étaient utilisés dans le monde. Avec trois fois plus d'appareils, Android reste donc clairement le système d'exploitation dominant.

