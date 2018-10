Trimestre de croissance pour Melexis qui se méfie des tensions commerciales

Sur les trois premiers trimestres, son chiffre d'affaires s'affiche à 427,7 millions d'euros, en progression de 13%. Le bénéfice net de la société basée à Ypres atteint 30,1 millions d'euros au troisième trimestre (+7%) et 87 millions d'euros sur les trois premiers trimestres (+3%).

L'entreprise n'en tempère pas moins ses perspectives pour l'ensemble de l'année, Melexis prévoyant une croissance du chiffre d'affaires autour de 11%, contre une croissance entre 13% et 14% précédemment.

"Notre prévision de chiffre d'affaires ajustée pour l'ensemble de l'année reflète une visibilité réduite à court terme et des signes de corrections d'inventaire à venir chez nos clients. Ces corrections d'inventaire sont attribuées à diverses raisons, la principale étant la situation économique et géopolitique plus incertaine causée par les tensions commerciales mondiales", commente la CEO de Melexis, Françoise Chombar, citée dans un communiqué.

Ces prévisions revues à la baisse ne semblaient guère du goût des investisseurs: l'action Melexis abandonnait près de 11% mercredi matin à l'ouverture de la Bourse de Bruxelles.