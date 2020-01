En 2019, les faibles mots de passe ont été responsables de quelque trente pour cent de toutes les infections au ransomware. Les septante pour cent restants étaient quasiment tous dus à l'hameçonnage (phishing), une forme d'escroquerie par laquelle la victime est orientée vers un site web factice.

Ces chiffres proviennent de PreciseSecurity.com. Ce spécialiste de la sécurité trouve préoccupant le fait que tant d'utilisateurs fassent encore et toujours preuve de nonchalance au niveau de leurs mots de passe. De l'enquête effectuée aux Etats-Unis, il est ainsi apparu que deux personnes sur trois utilisent le même mot de passe pour plusieurs comptes. Plus de la moitié des gens utilisent même un mot de passe favori unique pour l'immense majorité de leurs comptes.

PreciseSecurity.com a également constaté que seuls douze pour cent des internautes interrogés recouraient à l'aide d'un gestionnaire de mots de passe. A peine une personne sur trois a réussi à décrire ce que fait réellement un tel programme.

123456...

Quelque 64 pour cent des utilisateurs interrogés estiment que les mots de passe volés constituent la plus grave menace pour la confidentialité de leurs données. Il n'empêche que beaucoup d'entre eux ont bien du mal à changer leurs habitudes. C'est ainsi que 43 pour cent admettent noter simplement leurs principaux mots de passe sur un morceau de papier. 45 autres pour cent environ des personnes interrogées répondent qu'ils mémorisent leurs mots de passe, alors que les douze pour cent restants utilisent un gestionnaire de mots de passe.

Les faibles mots de passe et la réutilisation de données de login représentent un gros problème. Le National Cyber Security Center britannique, qui a mené aussi une enquête à ce propos, a récemment constaté que 23,2 millions de comptes piratés avaient comme mot de passe '123456'. 7,8 autres millions avaient eux opté pour '12345678' comme code sécuritaire. Plus de 3,5 millions trouvaient aussi que c'était une bonne idée que de sécuriser leurs données avec le mot de passe 'password'...

Ces chiffres proviennent de PreciseSecurity.com. Ce spécialiste de la sécurité trouve préoccupant le fait que tant d'utilisateurs fassent encore et toujours preuve de nonchalance au niveau de leurs mots de passe. De l'enquête effectuée aux Etats-Unis, il est ainsi apparu que deux personnes sur trois utilisent le même mot de passe pour plusieurs comptes. Plus de la moitié des gens utilisent même un mot de passe favori unique pour l'immense majorité de leurs comptes.PreciseSecurity.com a également constaté que seuls douze pour cent des internautes interrogés recouraient à l'aide d'un gestionnaire de mots de passe. A peine une personne sur trois a réussi à décrire ce que fait réellement un tel programme.123456...Quelque 64 pour cent des utilisateurs interrogés estiment que les mots de passe volés constituent la plus grave menace pour la confidentialité de leurs données. Il n'empêche que beaucoup d'entre eux ont bien du mal à changer leurs habitudes. C'est ainsi que 43 pour cent admettent noter simplement leurs principaux mots de passe sur un morceau de papier. 45 autres pour cent environ des personnes interrogées répondent qu'ils mémorisent leurs mots de passe, alors que les douze pour cent restants utilisent un gestionnaire de mots de passe.Les faibles mots de passe et la réutilisation de données de login représentent un gros problème. Le National Cyber Security Center britannique, qui a mené aussi une enquête à ce propos, a récemment constaté que 23,2 millions de comptes piratés avaient comme mot de passe '123456'. 7,8 autres millions avaient eux opté pour '12345678' comme code sécuritaire. Plus de 3,5 millions trouvaient aussi que c'était une bonne idée que de sécuriser leurs données avec le mot de passe 'password'...