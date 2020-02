Panasonic et Toyota créeront le 1er avril une co-entreprise qui produira des batteries pour les voitures électriques. Les deux entreprises les proposeront à tous les constructeurs automobiles.

L'entreprise en question sera appelée Prime Planet Energy and Solutions et occupera quelque cinq mille personnes. Toyota détiendra 51 pour cent des actions et Panasonic 49 pour cent. Ce n'est pas - et de loin - la première collaboration entre Toyota et Panasonic. Le duo collabore en effet depuis 1996 déjà, à l'époque dans le domaine des batteries pour les voitures hybrides.

L'usine concernée produira des batteries rectangulaires pour n'importe quel constructeur automobile. Les deux sociétés-mères misent sur l'augmentation de la popularité des voitures électriques. Il ne s'agit en tout cas pas de leurs premiers pas sur ce marché.

C'est ainsi que Panasonic est la seule à fabriquer depuis des années déjà des batteries cylindriques pour Tesla. Mais l'entreprise voudrait s'étendre, alors que Tesla lorgne LG et l'entreprise chinoise CATL dans le cadre d'une future production.

Toyota est elle-même un pionnier dans le domaine des voitures électriques. Le constructeur avait ainsi lancé sur le marché en 1997 déjà sa Prius hybride et souhaite d'ici 2025 écouler un demi-contingent de voitures de ce type.

