Tout Photoshop va débarquer sur l'iPad

C'est la première fois qu'une version complète de Photoshop migrera vers l'iPad. Elle se synchronisera aussi directement avec la version desktop classique. Dans un premier temps, Photoshop pour l'iPad ne contiendra que les principales fonctions, mais l'ambition d'Adobe est de l'étendre à terme à toutes les fonctionnalités.

Photoshop même recevra plusieurs ajustements de la part d'Adobe. C'est ainsi que Content-Aware Fill sera amélioré, tout comme l'outil frame. La liste complète des nouveautés Photoshop figure ici.

Outre Photoshop pour l'iPad, Adobe exhibe aussi une avant-première de 'Project Gemini', une application de dessin pour l'iPad, dont on ne sait pas encore quand elle sortira. Le but est que les dessinateurs retrouvent ici les principales fonctions de Photoshop, Illustrator et d'autres applications.

Autre élément intéressant pour les experts en médias sociaux: Premiere Rush CC qui est immédiatement disponible. Cet outil de traitement vidéo devrait s'avérer plus convivial que le lourd Premiere Pro et permettre directement à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un iPhone (Android n'est actuellement pas supporté) de publier des vidéos sur les canaux des médias sociaux, tels YouTube ou Instagram et ce, dans les formats ad hoc pour ces plates-formes.

Si vous voulez découvrir les principales annonces, vous pouvez solliciter les vidéos sous forme de sessions individuelles sur le site web d'Adobe Max, la conférence d'Adobe organisée actuellement à LA.