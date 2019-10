40 ans, un bail. Et même une éternité en informatique. Quels étaient les thèmes abordés voici 40, 30, 20 et 10 ans ? Nous avons feuilleté quatre décennies de Data News.

Le 25 septembre 1979 est précisément le jour où votre revue ICT favorite a vu le jour (après un démarrage officieux par un numéro zéro le 1er septembre 1979). Ce bimensuel avait été créé à l'initiative de l'éditeur Diligentia sous le titre évocateur de 'Magazine de l'informatique'. Or l'informatique anno 1979 revêtait clairement une autre dimension qu'en 2019. Ainsi, trois quarts des membres de l'actuelle rédaction n'étaient même pas nés en 1979, ce qui imposait donc une visite à la Bibliothèque Royale de Bruxelles ainsi que chez Roularta Media Group à Roulers. Avec une première conclusion évidente : le contenu de la revue n'était pas généré par des journalistes spécialisés en technologie, mais par des professeurs en informatique et par des spécialistes du secteur des services regroupés au sein d'un 'comité de rédaction'. C'est ainsi que dès le premier numéro, le professeur Jacques Vandenbulcke publiait plusieurs articles. Et à partir du n° 6, le professeur Carlos De Backer le rejoignait. L'association informatique SAI - ou Studiecentrum voor Automatische Informatieverwerking - existait déjà à l'époque et était bien présente dès les premiers numéros. Précisons que la SAI a fêté son 50e anniversaire dès 2017.

...