Le géant technologique Apple a présenté mardi soir quatre nouveaux modèles de l'iPhone. La série iPhone 13 offre un meilleur écran, une batterie plus puissante, un processeur plus rapide et des appareils photo de qualité supérieure à ceux de la génération précédente. Lors du même événement virtuel, l'entreprise a dévoilé aussi de nouvelles versions de l'Apple Watch et de l'iPad (mini).

L'iPhone 13 ressemble en très grande partie à son prédécesseur. Une exception toutefois: le soi-disant notch, à savoir l'encoche pratiquée dans l'écran où sont logés les capteurs de reconnaissance faciale notamment, qui s'est affiné. Tout comme l'année dernière, l'appareil 5G se décline en quatre versions et trois tailles différentes. Il s'agit de l'iPhone 13 'standard' à diagonale d'écran de 6,1 pouces, de l'iPhone 13 mini de 5,4 pouces, du modèle Pro de 6,1 pouces et, enfin, de l'iPhone 13 Pro Max à écran de 6,7 pouces.

L'iPhone 13 (mini) est équipé d'un écran OLED Super Retina XDR amélioré caractérisé par une luminosité de 28 pour cent supérieure. Et pourtant, l'autonomie de la batterie est augmentée respectivement de 2,5 et 1,5 heure par rapport à la génération précédente d'iPhone et ce, grâce à la puce A15 Bionic économique en énergie.

Les deux modèles Pro plus chers embarquent trois appareils photo au lieu de deux, ainsi qu'un écran ProMotion capable de se rafraîchir plus souvent jusqu'à 120 Hz, ce qui provoque une plus grande fluidité des images animées. Ce qui frappe le plus aux yeux sur ces appareils, c'est sans aucun doute le mode Film, par lequel le focus est automatiquement déplacé, lorsqu'un nouvel objet apparaît de manière éminente dans l'image. Exemple: lorsque quelqu'un tourne la tête dans l'image, la focalisation de l'iPhone se fait automatiquement sur une autre personne ou un autre objet. Lors des démonstrations, cet effet avait déjà un côté très professionnel. Il est du reste aussi possible d'ajuster encore la profondeur de champ par la suite: sur les photos visionnées assez souvent déjà certes, mais pour les vidéos, c'est assez unique encore. Autre divergence avec l'iPhone 13 (mini) 'ordinaire': le GPU, à savoir le processeur graphique, qui offre un cinquième coeur supplémentaire sur les modèles Pro, ce qui peut représenter un atout notamment dans les jeux.

Tous les nouveaux smarpthones tournent par défaut sur iOS 15, qui sera disponible aussi pour pas mal d'autres iPhone à partir du 20 septembre.

Prix conseillés: l'iPhone 13 démarre à 909 euros, et le modèle mini à 809 euros. L'iPhone 13 Pro a un prix de base de 1.159 euros, et son grand frère de 1.259 euros. Le prix dépend en fait chaque fois de la capacité de stockage (désormais de 128 Go minimum, mais non extensible), alors qu'Apple lance à présent aussi et pour la première fois sur le marché un modèle d'1 téraoctet de mémoire. Pour cette version la plus complète de l'iPhone 13 Pro Max, vous devrez cependant débourser pas moins de 1.839 euros.

Le bloc optique de l'iPhone 13 Pro. © Apple

Un plus grand écran pour la Watch

L'Apple Watch Series 7 semble quelque peu plus innovante que l'iPhone 13, où l'accent est surtout mis sur un surplus de puissance. Avant tout, la montre intelligente a été équipée d'un nouvel écran dont la surface a été agrandie de quasiment vingt pour cent et dont les bords ont été affinés à 1,7 mm seulement. Il en résulte pas mal d'informations supplémentaires visibles à l'écran, comme des lignes de texte en plus pour les messages, afin qu'il faille moins faire défiler.

La Watch offre encore et toujours une autonomie de dix-huit heures, ce qui est plutôt peu par rapport à ses principales concurrentes, mais le gadget se recharge désormais 33 pour cent plus vite sans fil. Apple se targue en outre qu'il s'agit là de sa montre la plus robuste à ce jour et ce, grâce à du cristal anti-griffures, au certificat IP6X anti-poussière, ainsi qu'au fait que le gadget satisfait aux normes d'étanchéité WR50.

Le système d'exploitation de service est WatchOS 8. La montre embarque non seulement des cadrans supplémentaires et une appli Mindfullness améliorée, mais aussi de nouvelles fonctions pour les cyclistes. Elle exploite des algorithmes perfectionnés pour analyser les données du GPS, du rythme cardiaque, de l'accéléromètre et du gyroscope, afin de détecter quand les utilisateurs se mettent à rouler. Elle leur demande alors de démarrer un Outdoor Cycle si cela n'est pas déjà fait. Le gadget tient même à jour vos calories actives, lorsque vous utiliser un e-bike.

L'Apple Watch Series 7 se décline en cinq boîtiers en aluminium et en une série de bracelets dans de nouvelles teintes et styles. La montre ne sortira sur le marché que 'plus tard cette année' et coûtera 399 dollars minimum (les prix en euro n'ont pas encore été communiqués).

L'Apple Watch Series 7 © Apple

Mise à niveau pour l'iPad

En outre, l'iPad d'entrée de gamme de 10,2 pouces (à partir de 389 euros) a fait l'objet d'une mise à niveau avec un processeur A13 Bionic plus rapide et un meilleur appareil photo de 12 méga-pixels en façade. L'appareil peut être également piloté au moyen d'un Apple Pencil (de première génération) et embarque au minimum 64 Go de mémoire de stockage, soit le double du modèle précédent.

Quant à l'iPad mini, le plus petit modèle de la gamme des tablettes, il a été reconçu et ressemble à présent davantage à l'iPad Air et à l'iPad Pro. Il est à présent équipé d'un écran de 8,3 pouces plus grand, d'un processeur A15 Bionic plus rapide et de meilleurs appareils photo (12 MP de part et d'autre). Il convient d'ajouter que l'iPad mini est aussi disponible avec la fonctionnalité 5G. Les prix débutent à 599 euros.

L'iPhone 13 ressemble en très grande partie à son prédécesseur. Une exception toutefois: le soi-disant notch, à savoir l'encoche pratiquée dans l'écran où sont logés les capteurs de reconnaissance faciale notamment, qui s'est affiné. Tout comme l'année dernière, l'appareil 5G se décline en quatre versions et trois tailles différentes. Il s'agit de l'iPhone 13 'standard' à diagonale d'écran de 6,1 pouces, de l'iPhone 13 mini de 5,4 pouces, du modèle Pro de 6,1 pouces et, enfin, de l'iPhone 13 Pro Max à écran de 6,7 pouces.L'iPhone 13 (mini) est équipé d'un écran OLED Super Retina XDR amélioré caractérisé par une luminosité de 28 pour cent supérieure. Et pourtant, l'autonomie de la batterie est augmentée respectivement de 2,5 et 1,5 heure par rapport à la génération précédente d'iPhone et ce, grâce à la puce A15 Bionic économique en énergie.Les deux modèles Pro plus chers embarquent trois appareils photo au lieu de deux, ainsi qu'un écran ProMotion capable de se rafraîchir plus souvent jusqu'à 120 Hz, ce qui provoque une plus grande fluidité des images animées. Ce qui frappe le plus aux yeux sur ces appareils, c'est sans aucun doute le mode Film, par lequel le focus est automatiquement déplacé, lorsqu'un nouvel objet apparaît de manière éminente dans l'image. Exemple: lorsque quelqu'un tourne la tête dans l'image, la focalisation de l'iPhone se fait automatiquement sur une autre personne ou un autre objet. Lors des démonstrations, cet effet avait déjà un côté très professionnel. Il est du reste aussi possible d'ajuster encore la profondeur de champ par la suite: sur les photos visionnées assez souvent déjà certes, mais pour les vidéos, c'est assez unique encore. Autre divergence avec l'iPhone 13 (mini) 'ordinaire': le GPU, à savoir le processeur graphique, qui offre un cinquième coeur supplémentaire sur les modèles Pro, ce qui peut représenter un atout notamment dans les jeux.Tous les nouveaux smarpthones tournent par défaut sur iOS 15, qui sera disponible aussi pour pas mal d'autres iPhone à partir du 20 septembre.Prix conseillés: l'iPhone 13 démarre à 909 euros, et le modèle mini à 809 euros. L'iPhone 13 Pro a un prix de base de 1.159 euros, et son grand frère de 1.259 euros. Le prix dépend en fait chaque fois de la capacité de stockage (désormais de 128 Go minimum, mais non extensible), alors qu'Apple lance à présent aussi et pour la première fois sur le marché un modèle d'1 téraoctet de mémoire. Pour cette version la plus complète de l'iPhone 13 Pro Max, vous devrez cependant débourser pas moins de 1.839 euros.L'Apple Watch Series 7 semble quelque peu plus innovante que l'iPhone 13, où l'accent est surtout mis sur un surplus de puissance. Avant tout, la montre intelligente a été équipée d'un nouvel écran dont la surface a été agrandie de quasiment vingt pour cent et dont les bords ont été affinés à 1,7 mm seulement. Il en résulte pas mal d'informations supplémentaires visibles à l'écran, comme des lignes de texte en plus pour les messages, afin qu'il faille moins faire défiler.La Watch offre encore et toujours une autonomie de dix-huit heures, ce qui est plutôt peu par rapport à ses principales concurrentes, mais le gadget se recharge désormais 33 pour cent plus vite sans fil. Apple se targue en outre qu'il s'agit là de sa montre la plus robuste à ce jour et ce, grâce à du cristal anti-griffures, au certificat IP6X anti-poussière, ainsi qu'au fait que le gadget satisfait aux normes d'étanchéité WR50.Le système d'exploitation de service est WatchOS 8. La montre embarque non seulement des cadrans supplémentaires et une appli Mindfullness améliorée, mais aussi de nouvelles fonctions pour les cyclistes. Elle exploite des algorithmes perfectionnés pour analyser les données du GPS, du rythme cardiaque, de l'accéléromètre et du gyroscope, afin de détecter quand les utilisateurs se mettent à rouler. Elle leur demande alors de démarrer un Outdoor Cycle si cela n'est pas déjà fait. Le gadget tient même à jour vos calories actives, lorsque vous utiliser un e-bike.L'Apple Watch Series 7 se décline en cinq boîtiers en aluminium et en une série de bracelets dans de nouvelles teintes et styles. La montre ne sortira sur le marché que 'plus tard cette année' et coûtera 399 dollars minimum (les prix en euro n'ont pas encore été communiqués).En outre, l'iPad d'entrée de gamme de 10,2 pouces (à partir de 389 euros) a fait l'objet d'une mise à niveau avec un processeur A13 Bionic plus rapide et un meilleur appareil photo de 12 méga-pixels en façade. L'appareil peut être également piloté au moyen d'un Apple Pencil (de première génération) et embarque au minimum 64 Go de mémoire de stockage, soit le double du modèle précédent.Quant à l'iPad mini, le plus petit modèle de la gamme des tablettes, il a été reconçu et ressemble à présent davantage à l'iPad Air et à l'iPad Pro. Il est à présent équipé d'un écran de 8,3 pouces plus grand, d'un processeur A15 Bionic plus rapide et de meilleurs appareils photo (12 MP de part et d'autre). Il convient d'ajouter que l'iPad mini est aussi disponible avec la fonctionnalité 5G. Les prix débutent à 599 euros.