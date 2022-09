Michael Jackson, Kurt Cobain, Heath Ledger,... Ces célébrités ne sont plus de ce monde depuis un certain temps hélas, mais le photographe turc Alper Yesiltas les a... ressuscitées à l'aide de la technologie moderne de l'intelligence artificielle. Non pas telles que nous les connaissions à l'époque de leur décès, mais telles qu'elles pourraient être aujourd'hui.

La collection de photos retouchées a été baptisée par son auteur d'un nom de circonstance, à savoir 'As if nothing happened'. Le résultat surprenant en est des photos tellement réalistes de Jimi Hendrix, John Lennon, Tupac Shakur et de sept autres stars mondiales, toutes décédées beaucoup trop tôt, qu'elles semblent dater d'hier.

Boîte à malice AI

Pour son processus de vieillissement numérique, le photographe Alper Yesiltas a eu recours à plusieurs progiciels et algorithmes AI, mais l'artiste n'a pas souhaité révélé de quelles technologies il s'agissait précisément. En tout, Yesiltas a jusqu'à présent fait vieillir électroniquement une dizaine de célébrités, mais il en prévoit d'autres encore à l'avenir, comme il l'écrit sur sa page web.

Aujourd'hui, le photographe turc envisage encore d'autres projets pour sa boîte à malice AI, qu'il baptiserait 'Life in 2050' et 'Alternate Museum'.

John Lennon (1940 - 1980). Le Beatle assassiné en 1980 aurait 82 ans le 9 octobre prochain. © Alper Yesiltas

Vous trouverez davantage de photos retouchées de stars mondiales décédées sur cette page web et sur le compte Instagram d'Alper Yesiltas.

