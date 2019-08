L'entreprise néerlandaise TomTom lance deux API conçues tout spécialement pour être intégrées aux voitures électriques.

La firme néerlandaise TomTom présente deux nouvelles API susceptibles d'être utilisées dans des applis pour véhicules électriques. La première, TomTom Long Distance EV Routing API, vous permettra de planifier un itinéraire en accordant une attention particulière aux durées de voyage. L'objectif est que l'itinéraire tienne compte des moments, où votre voiture devra être rechargée. La durée de voyage finale tiendra ainsi non seulement compte des files et de la distance, mais aussi des durées de recharge éventuelles et des détours à effectuer pour atteindre les bornes de recharge.

La seconde API, EV Charging Stations Availability API, donnera des informations sur la disponibilité des bornes de recharge par type de connecteur, afin que vous sachiez à l'avance si ce genre de borne est libre ou non.

TomTom, surtout connue pour ses GPS et ses autres gadgets de localisation, tente depuis quelque temps déjà de se muer en fournisseur de technologies de localisation. De par son historique, l'entreprise peut s'appuyer sur pas mal de données d'emplacement qu'elle peut à présent transformer en de nouveaux produits.