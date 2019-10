TomTom et Verizon veulent rendre les carrefours plus sûrs avec la 5G

TomTom et Verizon vont collaborer en vue de rendre les carrefours plus sûrs pour les véhicules d'intervention d'urgence et ce, au moyen de la technologie 5G. Un projet commun entre le fournisseur de services de navigation néerlandais et le groupe télécom américain a en effet été annoncé hier mercredi lors d'une conférence technologique organisée à San Francisco.

De par la connaissance acquise par Verizon et son savoir-faire dans le domaine de la 5G, en combinaison avec les cartes numériques de TomTom, les deux entreprises veulent apporter des améliorations en matière d'identification des véhicules et de messages d'alarme. Il serait par exemple ainsi plus facile pour les véhicules de pompiers de traverser une ville de manière sûre et rapide, lorsqu'un incident survient. Aucun détail financier n'a été révélé à propos de cette collaboration.