Le fournisseur de services de navigation TomTom introduit de nouvelles cartes plus détaillées et contenant plus d'informations. En outre, elles peuvent être actualisées plus rapidement. L'entreprise espère ainsi poursuivre sa croissance.

Les nouvelles cartes ont été rendues possibles grâce à la nouvelle plate-forme que l'entreprise a préparée ces derniers temps, selon TomTom même, en prélude à un événement destiné aux investisseurs.

La nouvelle Maps Platform permet de traiter rapidement les informations des utilisateurs et des capteurs notamment. La nouvelle infrastructure était nécessaire du fait que toujours plus d'informations sont disponibles, selon TomTom. L'entreprise ouvre également sa technologie à des acteurs tiers, afin qu'ils puissent intégrer plus aisément leurs données.

Croissance du chiffre d'affaires

TomTom estime pouvoir innover plus rapidement avec sa nouvelle structure cartographique et faire ainsi croître son chiffre d'affaires et ce, tant dans le secteur automobile qu'au niveau des ventes de cartes professionnelles. En 2025, l'entreprise devrait tirer 600 millions d'euros de chiffre d'affaires de la technologie de localisation, ce qui reviendrait à une croissance annuelle de plus de 10 pour cent. Elle dispose encore de commandes en cours pour un montant de 2,4 milliards d'euros, qui devraient aider à soutenir la progression de ses revenus.

La branche grand public de TomTom, qui avait autrefois connu le succès grâce aux appareils de navigation individuels, régresse depuis des années déjà. L'entreprise enregistre à présent la plupart de ses rentrées en vendant sa technologie aux constructeurs de voitures qui incorporent les cartes de TomTom dans les systèmes d'info-divertissement de leurs véhicules. La fourniture de services cartographiques à d'autres clients professionnels, comme des gestionnaires de parcs automobiles, lui rapporte aussi de l'argent

Les nouvelles cartes ont été rendues possibles grâce à la nouvelle plate-forme que l'entreprise a préparée ces derniers temps, selon TomTom même, en prélude à un événement destiné aux investisseurs.La nouvelle Maps Platform permet de traiter rapidement les informations des utilisateurs et des capteurs notamment. La nouvelle infrastructure était nécessaire du fait que toujours plus d'informations sont disponibles, selon TomTom. L'entreprise ouvre également sa technologie à des acteurs tiers, afin qu'ils puissent intégrer plus aisément leurs données.Croissance du chiffre d'affairesTomTom estime pouvoir innover plus rapidement avec sa nouvelle structure cartographique et faire ainsi croître son chiffre d'affaires et ce, tant dans le secteur automobile qu'au niveau des ventes de cartes professionnelles. En 2025, l'entreprise devrait tirer 600 millions d'euros de chiffre d'affaires de la technologie de localisation, ce qui reviendrait à une croissance annuelle de plus de 10 pour cent. Elle dispose encore de commandes en cours pour un montant de 2,4 milliards d'euros, qui devraient aider à soutenir la progression de ses revenus.La branche grand public de TomTom, qui avait autrefois connu le succès grâce aux appareils de navigation individuels, régresse depuis des années déjà. L'entreprise enregistre à présent la plupart de ses rentrées en vendant sa technologie aux constructeurs de voitures qui incorporent les cartes de TomTom dans les systèmes d'info-divertissement de leurs véhicules. La fourniture de services cartographiques à d'autres clients professionnels, comme des gestionnaires de parcs automobiles, lui rapporte aussi de l'argent