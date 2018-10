Tom Vanham va diriger LRM

Le fait que Stijn Bijnens quitte LRM au bout de onze ans pour devenir CEO chez Cegeka, nous l'avions annoncé en mai déjà. Mais entre-temps la société d'investissement limbourgeoise lui a trouvé un successeur. Au terme de la procédure de sélection, c'est en effet Tom Vanham qui s'est révélé le meilleur candidat.

Vanham vient de Generali Belgium, où il assume actuellement encore la fonction de CEO. Il a acquis ses galons principalement dans le secteur des assurances et a travaillé notamment chez AIG Europe et Marsh, et a occupé des fonctions directoriales chez AXA.

LRM est la société d'investissement à l'initiative de projets tels Corda Campus, Droneport et Greenville.