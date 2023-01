Tine Van Brandt devient CEO de Toba HR Solutions. Cette entreprise s'est séparée l'été dernier de Tobania et se focalise sur la gestion du personnel.

Van Brandt a 45 ans et est originaire de Louvain. Elle va diriger une entreprise occupant une quarantaine de personnes et disposant de clients comme l'UZ Leuven, l'AZ Jan Palfijn Gent, Lidle, Bidfood et Deli XL.

Toba HR Solutions est née en août 2022 en tant que 'carve-out' (filiale introduite en Bourse) du groupe Tobania. Son ambition est de croître au niveau tant national qu'international avec des logiciels de gestion RH, planning, paie, formation et management. L'arrivée de Van Brandt devrait permettre à l'entreprise de suivre son propre cap.

Ces deux dernières années, Van Brandt a été active en tant que transformations programs lead à la Clinique Saint Jean de Bruxelles, où elle était chargée de la création de la nouvelle clinique ambulatoire. Avant cela, elle fut chief revenue officer chez Awingu et elle travailla aussi quelques années chez Microsoft et Acerta. Jusqu'en 2013, elle exerça pendant plus de dix ans diverses fonctions chez Proximus.

