Tinder, surtout connue comme appli de rencontres, envisagerait de produire une série vidéo de type 'Choisissez votre propre aventure'. Il ne s'agit du reste pas d'une histoire purement romantique, puisque la série intégrerait une intrigue portant sur la fin du monde.

Selon l'agence de presse Reuters, l'entreprise en aurait tout juste terminé avec le film. Dans le scénario, l'utilisateur pourra choisir la manière de poursuivre l'aventure au moyen, évidemment, du balayage. Il y aura cependant un élément de rencontre sous-jacent. Tinder entend en effet mettre en contact les personnes ayant effectué les mêmes choix.

De plus, la série serait aussi une première étape vers une ambition plus large caressée par Tinder, qui est de devenir autre chose qu'une pure appli de rencontres. Investir dans un 'contenu original' est aujourd'hui de bon ton pour de nombreuses entreprises technologiques. Pensons par exemple à Amazon, qui est passée de l'état de magasin web à celui de véritable géant de la diffusion de médias. D'autres firmes technologiques, telles Snapchat et Microsoft, avaient précédemment déjà lancé des projets similaires, qui s'interrompirent sans gloire par la suite.