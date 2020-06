Tim Cook, le CEO d'Apple, aborde dans une lettre ouverte la mort de George Floyd et le racisme dans la société américaine: 'Pour la communauté noire: nous vous voyons. Vous êtes importants, et vos vies le sont tout autant.'

La lettre ouverte apparaît bien en vue sur la page d'accueil du site web de l'entreprise américaine. Dans cette lettre, Cook écrit notamment que les manifestations suite au décès de Floyd se justifient, parce que sa mort est 'vaine, tragique et choquante'. Il y évoque le racisme qui se traduit non seulement dans la violence, mais aussi dans le système juridique, dans la disproportion avec laquelle la communauté noire est touchée par la maladie et les effets du changement climatique, ainsi que dans le fait que les enfants noirs ont structurellement moins accès à un enseignement de qualité.

'Au-delà de la seule création technologique'

Selon Cook, la mission d'Apple consiste à créer de la technologie permettant aux gens d'améliorer le monde dans lequel ils vivent, mais qu'ils 'doivent en faire plus'. Et d'ajouter que l'entreprise donne de l'argent à des organisations telles l'Equal Justice Initiative, une fondation qui combat l'injustice et l'incarcération massive de la population noire des Etats-Unis. Le PDG n'a pas révélé de quelle somme d'argent il s'agit.

Il n'empêche qu'Apple n'échappe pas non plus à la critique, lorsqu'il est question de racisme et de la communauté noire. C'est ainsi qu'en 2019, un procès avait été intenté à l'encontre d'Apple, d'Alphabet (la société-mère de Google), de Microsoft, de Dell et de Tesla. Ces entreprises technologiques ont toutes besoin de cobalt pour pouvoir développer leurs appareils et elles le font extraire de mines situées au Congo. Il y serait question à grande échelle de travail effectué par des enfants dans de terribles conditions.

La lettre ouverte apparaît bien en vue sur la page d'accueil du site web de l'entreprise américaine. Dans cette lettre, Cook écrit notamment que les manifestations suite au décès de Floyd se justifient, parce que sa mort est 'vaine, tragique et choquante'. Il y évoque le racisme qui se traduit non seulement dans la violence, mais aussi dans le système juridique, dans la disproportion avec laquelle la communauté noire est touchée par la maladie et les effets du changement climatique, ainsi que dans le fait que les enfants noirs ont structurellement moins accès à un enseignement de qualité.Selon Cook, la mission d'Apple consiste à créer de la technologie permettant aux gens d'améliorer le monde dans lequel ils vivent, mais qu'ils 'doivent en faire plus'. Et d'ajouter que l'entreprise donne de l'argent à des organisations telles l'Equal Justice Initiative, une fondation qui combat l'injustice et l'incarcération massive de la population noire des Etats-Unis. Le PDG n'a pas révélé de quelle somme d'argent il s'agit.Il n'empêche qu'Apple n'échappe pas non plus à la critique, lorsqu'il est question de racisme et de la communauté noire. C'est ainsi qu'en 2019, un procès avait été intenté à l'encontre d'Apple, d'Alphabet (la société-mère de Google), de Microsoft, de Dell et de Tesla. Ces entreprises technologiques ont toutes besoin de cobalt pour pouvoir développer leurs appareils et elles le font extraire de mines situées au Congo. Il y serait question à grande échelle de travail effectué par des enfants dans de terribles conditions.