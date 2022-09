On ne trouve encore et toujours que trop peu de femmes dans les firmes technologiques au niveau mondial, selon le directeur d'Apple, Tim Cook. Le CEO affirme qu'il n'y a aucune bonne excuse pour expliquer le manque de femmes dans le secteur. Cook estime en outre que la technologie ne peut être au top en l'absence d'un personnel davantage diversifié.

Cook a tenu ces propos dans une interview accordée à la BBC. 'Je pense que l'essence même de la technologie et son impact sur l'humanité dépendent de la présence de femmes autour de la table de réunion', prétend le PDG d'Apple. Selon lui, la technologie est quelque chose de sensationnel qui permet de faire beaucoup de choses. 'Mais il convient alors d'opérer à partir de diverses perspectives, sous peine de ne jamais atteindre les bonnes solutions.'

'Du progrès enregistré'

Le PDG signale qu'Apple même a enregistré beaucoup de progrès en matière de diversité. Le personnel de l'entreprise se compose à présent de femmes à raison de quelque 35 pour cent. Des chiffres publiés par Deloitte Global, il apparaît ce que ce pourcentage atteindra, selon toute attente, quasiment 33 pour cent fin 2022 dans le monde.

Dans la même interview, Cook a aussi évoqué la Réalité Augmentée (AR) et le métavers: 'A l'avenir, les gens se demanderont comment on a pu vivre sans AR autrefois. Actuellement, nous investissons beaucoup dans ce domaine.'

