La plate-forme vidéo TikTok a conclu un accord avec le fournisseur de repas Grubhub pour livrer des 'aliments viraux' à domicile aux Etats-Unis.

Le service a été baptisé 'TikTok Kitchen' et démarrera en mars prochain. Il s'agira en l'occurrence d'une série de restaurants qui ne feront que des livraisons à domicile. Pour le menu, le service se basera sur des vidéos populaires publiées sur TikTok. Pensons par exemple à des pâtes au feta frit ou au 'smash burger', tous des repas et recettes apparaissant dans des vidéos particulièrement virales.

Dans un premier temps, trois cents restaurants de la marque devraient s'ouvrir aux Etats-Unis, un nombre qui pourrait ultérieurement être porté à mille. Pour 'TikTok Kitchen', le réseau social collaborera avec le service de livraison Grubhub et avec Virtual Dining Concepts, une sorte d'agence de marketing qui développe des marques virtuelles pour les restaurants. Chez TikTok, on déclare que les créateurs des repas - les personnes à l'initiative des vidéos originales - seront éminemment présents dans le marketing des repas mêmes.

