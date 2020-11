L'appli de vidéos TikTok veut en faire plus pour mieux protéger les utilisateurs mineurs d'âge. L'entreprise annonce en effet qu'elle a dans ce but adhéré à une alliance spéciale de la Commission européenne.

Dans un communiqué, TikTok fait savoir qu'elle envisage de collaborer avec la Commission européenne et des partenaires industriels, afin de 'rendre internet plus sûr pour les plus jeunes membres de la communauté TikTok'.

Aucun message privé

L'appli TikTok est surtout populaire parmi les jeunes utilisateurs. TikTok avait précédemment déjà pris des mesures pour protéger ses utilisateurs mineurs d'âge. C'est ainsi par exemple qu'il n'est pas possible aux utilisateurs âgés de moins de seize ans d'envoyer des messages privés.

L'alliance est une initiative destinée à améliorer l'environnement en ligne pour les enfants et les jeunes gens. Suite à une invitation lancée par la Commission européenne de participer à un effort commun, des entreprises ICT et de médias en vue, des ONG et Unicef l'avaient officiellement lancée lors de la Journée pour un internet plus sûr en 2017.

Dans un communiqué, TikTok fait savoir qu'elle envisage de collaborer avec la Commission européenne et des partenaires industriels, afin de 'rendre internet plus sûr pour les plus jeunes membres de la communauté TikTok'.L'appli TikTok est surtout populaire parmi les jeunes utilisateurs. TikTok avait précédemment déjà pris des mesures pour protéger ses utilisateurs mineurs d'âge. C'est ainsi par exemple qu'il n'est pas possible aux utilisateurs âgés de moins de seize ans d'envoyer des messages privés.L'alliance est une initiative destinée à améliorer l'environnement en ligne pour les enfants et les jeunes gens. Suite à une invitation lancée par la Commission européenne de participer à un effort commun, des entreprises ICT et de médias en vue, des ONG et Unicef l'avaient officiellement lancée lors de la Journée pour un internet plus sûr en 2017.