La populaire application TikTok, menacée d'interdiction aux Etats-Unis, va pouvoir continuer à être téléchargée dans le pays: Donald Trump a donné samedi son feu vert à un projet d'accord impliquant Oracle et Walmart.

"Je pense que ce sera un accord fantastique", a déclaré le président républicain, avant de s'envoler pour un meeting de campagne en Caroline du Nord. "J'ai donné mon approbation à l'accord. S'ils le concrétisent tant mieux. Si ce n'est pas le cas, ça ira aussi". La société, filiale d'un groupe chinois, a confirmé peu après avoir préparé un projet impliquant Oracle en tant que partenaire technologique aux Etats-Unis et Walmart en tant que partenaire commercial.

L'accord prévoit aussi que les deux entreprises américaines puissent acheter jusqu'à 20% de parts dans TikTok avant une future entrée en Bourse. "Nous sommes heureux que la proposition de TikTok, Oracle et Walmart résolve les problèmes de sécurité soulevés par l'administration américaine et règle les questions concernant l'avenir de TikTok aux Etats-Unis", a indiqué une porte-parole à l'AFP. S'il se concrétise, un tel dénouement pourrait permettre d'éteindre un des nombreux feux couvant actuellement entre Washington et Pékin. Il pourra aussi permettre aux Américains de continuer à utiliser cette application très prisée chez les jeunes: "Au vu des développements positifs récents", le département du Commerce a annoncé qu'il reportait au moins jusqu'au 27 septembre l'interdiction de télécharger TikTok aux Etats-Unis qui devait entrer en vigueur dimanche.

Le locataire de la Maison Blanche affirme depuis des semaines que TikTok, dont la maison mère est l'entreprise chinoise ByteDance, espionne pour le compte de Pékin, sans avoir rendu publics des éléments de preuve. Au nom de la sécurité nationale, il a pris début août un décret donnant à ByteDance jusqu'au 20 septembre, soit dimanche, pour céder les activités de TikTok sur le sol américain à une entreprise "made in USA".

L'application, qui permet de diffuser de courtes vidéos souvent musicales ou humoristiques, très populaire chez les jeunes, compte quelque 100 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis. Donald Trump a estimé qu'avec l'accord passé entre TikTok, Oracle et Walmart, "la sécurité sera à 100%" et que les entreprises utiliseront "des serveurs séparés".

