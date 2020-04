TikTok téléchargée à plus de 2 milliards de reprises

Els Bellens Els Bellens est redactrice chez Data news.

La plate-forme vidéo TikTok, surtout connue pour ses clips musicaux, est de plus en plus populaire. L'appli a désormais été téléchargée plus de deux milliards de fois de l'App Store d'Apple et du Google Play Store.