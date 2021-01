L'appli vidéo populaire TikTok adapte ses paramètres pour les utilisateurs mineurs d'âge. Ils deviennent plus rigoureux au niveau de leur 'confidentialité et sécurité', comme TikTok le confirme.

Les comptes des jeunes de 13, 14 et 15 ans seront dorénavant placés par défaut sur 'privé'. Cela signifie que les vidéos qu'ils posteront, ne pourront être visionnées que par les personnes qu'ils auront eux-mêmes approuvées. Si ces jeunes veulent également partager leurs vidéos avec d'autres personnes, ils devront modifier eux-mêmes les paramètres. Pour leurs vidéos, ils pourront choisir de faire réagir soit leurs amis, soit personne, mais les inconnus ne pourront de toute façon plus poster des remarques sur les vidéos des jeunes.

Rien que des messages personnels

Les autres utilisateurs de TikTok ne pourront en outre télécharger que les vidéos de personnes de 16 ans et plus. Chez les 16-17 ans, cette possibilité sera initialement désactivée: ils devront de nouveau adapter eux-mêmes les paramètres, s'ils veulent permettre le téléchargement. Précédemment déjà, TikTok avait décidé que les utilisateurs ne pouvaient envoyer que des messages personnels à des personnes de 16 ans et plus.

Les utilisateurs de TikTok peuvent réaliser de brèves vidéos d'eux-mêmes et les partager avec d'autres. TikTok possède au niveau mondial des centaines de millions d'utilisateurs. L'appli est populaire en Belgique aussi, notamment chez les écoliers. C'est la première appli chinoise à avoir percé à grande échelle à l'ouest.

