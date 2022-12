Les membres de la chambre des représentants américaine ne peuvent plus utiliser l'appli TikTok sur leur smartphone officiel par crainte de risques pour la sécurité.

La règle, introduite par l'administration de la chambre des représentants, sort une semaine après que le sénat américain se soit prononcé à propos d'une loi destinée à exclure TikTok des téléphones de service de l'ensemble des fonctionnaires publics. Dans les deux cas, les élus craignent que l'appli en question puisse constituer un risque pour la sécurité. Ils ciblent ainsi en général l'espionnage. TikTok est une appli de l'entreprise chinoise ByteDance réputée pour sa collecte de données. C'est ainsi qu'elle ne reculerait pas devant l'utilisation des données IP de l'appli pour tracer des journalistes par exemple.

L'appli est donc depuis assez longtemps dans la ligne de mire, et ByteDance négocierait actuellement avec les autorités américaines à propos de la protection des données des utilisateurs, notamment au sujet du stockage des données américaines sur des serveurs dans ce pays, sans que les collaborateurs chinois y aient accès. Les données d'utilisateurs européens seront du reste stockées dans un centre de données en Irlande à partir de l'année prochaine (elles se trouvent actuellement aux Etats-Unis et à Singapour). Une série d'enquêtes de confidentialité à l'encontre de l'entreprise sont également en cours en Europe et portent notamment sur le transfert de données à des employés chinois.

