L'entreprise à l'initiative de l'appli vidéo TikTok négocie avec le gouvernement britannique quant à l'établissement de son siège central à Londres. Voilà ce qu'annonce un initié à l'agence de presse Reuters. En déménageant dans la capitale britannique, TikTok entend faire taire la critique, selon laquelle l'appli entretient des liens étroits avec les autorités chinoises.

Londres est l'un des endroits envisagés pour l'implantation du siège, selon la source. The Sunday Times signale pour sa part que la concertation avec le gouvernement britannique a déjà fait long feu, alors que pour la source de Reuters, les négociations sont encore et toujours en cours. On ne connaît pas les noms des autres villes envisagées par TikTok, même si précédemment, Dublin et Singapour avaient été citées. Actuellement, TikTok ne possède pas encore de siège central.

Société-mère chinoise

Ces derniers temps, TikTok a gagné en popularité du fait que beaucoup de gens étaient confinés chez eux avec leur smartphone. Au cours du premier trimestre de l'année, 315 millions d'utilisateurs ont téléchargé l'appli, un nombre record en un trimestre. De ce fait, 2,2 milliards de personnes utilisent déjà TikTok.

L'entreprise a cependant fait l'objet de nombreuses critiques. C'est ainsi que TikTok pourrait échanger les données personnelles de ses utilisateurs avec les autorités chinoises via sa société-mère chinoise ByteDance. Aux Etats-Unis, il est interdit à certains fonctionnaires de télécharger l'appli et ce, de crainte d'une fuite de données ou d'informations sensibles. Le mois dernier, on avait appris que les contrôleurs européens du respect de la vie privée examinaient aussi l'appli à la loupe.

Londres est l'un des endroits envisagés pour l'implantation du siège, selon la source. The Sunday Times signale pour sa part que la concertation avec le gouvernement britannique a déjà fait long feu, alors que pour la source de Reuters, les négociations sont encore et toujours en cours. On ne connaît pas les noms des autres villes envisagées par TikTok, même si précédemment, Dublin et Singapour avaient été citées. Actuellement, TikTok ne possède pas encore de siège central.Ces derniers temps, TikTok a gagné en popularité du fait que beaucoup de gens étaient confinés chez eux avec leur smartphone. Au cours du premier trimestre de l'année, 315 millions d'utilisateurs ont téléchargé l'appli, un nombre record en un trimestre. De ce fait, 2,2 milliards de personnes utilisent déjà TikTok.L'entreprise a cependant fait l'objet de nombreuses critiques. C'est ainsi que TikTok pourrait échanger les données personnelles de ses utilisateurs avec les autorités chinoises via sa société-mère chinoise ByteDance. Aux Etats-Unis, il est interdit à certains fonctionnaires de télécharger l'appli et ce, de crainte d'une fuite de données ou d'informations sensibles. Le mois dernier, on avait appris que les contrôleurs européens du respect de la vie privée examinaient aussi l'appli à la loupe.