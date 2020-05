Aux Pays-Bas, l'Autoriteit Persoonsgegevens entame une enquête sur l'appli populaire TikTok. Le contrôleur néerlandais veut savoir comment l'appli traite la confidentialité des nombreux jeunes utilisateurs. Les premiers résultats sont attendus ultérieurement cette année.

L'Autoriteit Persoonsgegevens veut notamment savoir si TikTok explique suffisamment bien aux enfants ce qu'elle fait de leurs données personnelles. Le contrôleur examinera aussi si les parents doivent donner leur autorisation au sujet de la collecte et du traitement des données personnelles de leurs enfants.

Les utilisateurs de TikTok peuvent effectuer de brèves vidéos d'eux-mêmes et les partager avec d'autres. TikTok compte à l'échelle mondiale un demi-milliard d'utilisateurs. L'appli est également populaire en Belgique, notamment auprès des élèves de l'enseignement primaire.

L'appli s'appelait précédemment musical.ly. Celle-ci fut revendue fin 2017 pour 800 millions de dollars à la firme chinoise Beijing Bytedance Technology. Les Chinois ont alors fusionné musical.ly avec leur propre appli TikTok. Et les utilisateurs occidentaux ont suivi le mouvement.

