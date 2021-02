Au cours du second semestre de 2020, l'appli TikTok a supprimé plus de 89 millions de vidéos, parce qu'elles ne respectaient pas ses directives. Il s'agissait là par ailleurs de moins d'un pour cent de toutes les vidéos postées durant cette période.

Selon TikTok, la plupart des vidéos supprimées étaient encore à peine visionnées. Quelque 6,1 millions de comptes ont également été supprimés, parce que les utilisateurs concernés ne s'en tenaient pas aux règles en vigueur. En outre, quasiment 10 millions de comptes bot ont été désactivés. Ces comptes installaient généralement du spam.

Redorer son blason

Le média social tente aujourd'hui de redorer quelque peu son blason, par exemple en communiquant sur d'importants événements. C'est ainsi qu'ont été créées une page comprenant toutes sortes de renseignements émanant de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et une autre liée aux élections présidentielles américaines. La page corona a été visitée 2,6 milliards de fois entre juin et décembre 2020, alors que la page sur les élections a accueilli 17,9 millions de visiteurs.

Pour les vidéos relatives au coronavirus, TikTok prévoit un lien menant à une page d'informations, tout comme le font beaucoup d'autres médias sociaux. TikTok a ajouté cette bannière à plus de trois millions de vidéos. Quelque 51.500 vidéos ont été retirées à cause de la diffusion d'informations erronées sur le virus. La plupart d'entre elles étaient encore à peine visionnées.

TikTok a en outre supprimé 347.225 vidéos contenant de fausses nouvelles sur les élections américaines. La visibilité de 441.028 vidéos a ainsi été limitée, afin que ces images n'aboutissent pas dans le flux des utilisateurs.

