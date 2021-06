La plateforme en ligne de vente de tickets, TicketSwap a levé des fonds à hauteur de 8,2 millions d'euros auprès de la société d'investissement néerlandaise Million Monkeys, apprend-on lundi. C'est la première fois que TicketSwap reçoit de l'argent d'un investisseur externe. Cette somme servira à étendre l'activité de la plateforme dans d'autres pays et à améliorer la qualité du service.

L'ambition de TicketSwap est d'ouvrir des bureaux en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Suède. De plus, la plateforme travaille sur un système de tirage au sort intelligent qui permettrait, lorsqu'un ticket est très demandé, de départager les potentiels acheteurs. L'application devrait également être améliorée avec l'ajout, notamment, d'informations sur les artistes et les événements.

Fondée en 2012, TicketSwap travaille avec des milliers d'organisateurs d'événements à travers le monde. Cette plateforme permet la vente et l'achat de tickets de seconde main entre particuliers, il est possible d'y acquérir des entrées pour des concerts, des festivals, des rencontres sportives ou des pièces de théâtre.

