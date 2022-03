Le partenaire d'implémentation SAP TheValueChain absorbe son homologue Canguru et ses 85 collaborateurs.

Le rachat de Canguru est officiel depuis le 24 mars déjà, mais il vient seulement d'être annoncé par TheValueChain. Les deux entreprises collaborent depuis plus de 10 ans déjà en matière de SAP en tant que partenaires d'implémentation des logiciels CRM et ERP. Les 85 employés de Canguru rejoindront les 260 consultants de TheValueChain. Cette dernière fait elle-même partie du groupe Gumption avec, en plus de la Belgique, aussi des filiales aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse.

Dans l'univers SAP, Canguru se focalise sur les niches CRM, Analytics, Technology et ERP, et propose en la matière des services de consultance IT. 'Chez TheValueChain, nous trouvons une culture qui accueille à bras ouverts l'entreprenariat et le stimule, ce qui va nous permettre d'assurer notre croissance et notre succès futur', déclare Geert De Winter, Managing Partner chez Canguru, laquelle peut, tout comme TheValueChain, faire valoir un joli parcours de croissance.

Dans un communiqué de presse, les deux parties évoquent aussi un 'rapprochement stratégique et culturel' évident. 'Conjointement avec Canguru , nous voulons aussi jouer un rôle crucial au niveau de l'expérience des clients. Regrouper nos forces représente dans ce but un important premier pas', ajoute Dieter Oversteyns, Managing Partner chez TheValueChain.

Le montant versé par TheValueChain pour acquérir Canguru n'a pas été communiqué. Durant l'année fiscale 2020, TheValueChain a enregistré, selon TrendsTop, un chiffre d'affaires de 36,3 millions d'euros. Canguru Solutions ne révèle par contre pas de chiffre d'affaires, mais bien une marge brute de quelque 3 millions d'euros et une perte de 53.785 euros après impôts.

