The Sage Group, spécialisé en logiciels financiers professionnels, a annoncé vouloir racheter Lockstep, un fournisseur de technologies résidentes dans le nuage, permettant d'automatiser les flux de travail comptables entre entreprises.

La firme britannique Sage est après Oracle et SAP le principal fournisseur de logiciels 'enterprise resource planning' (ERP) pour petites et moyennes entreprises. Selon elle, le rachat de Lockstep s'inscrit 'dans son ambition d'être le réseau de confiance pour les PME'. Le transaction prévoit que l'équipe directoriale de Lockstep rejoigne Sage, afin d'aider à stimuler le développement de ce réseau numérique.

Rationaliser

Lockstep, qui a son siège à Seattle dans l'état américain de Washington et qui occupe plus de 130 collaborateurs, développe des produits et services qui rationalisent les processus comptables des entreprises. Le logiciel est conçu pour gagner du temps, éliminer les erreurs humaines et améliorer le cashflow. La plate-forme Lockstep permet à présent des connexions réseautiques avec plus de quarante solutions comptables. Plus de 26.000 entreprises font déjà partie de l'écosystème.

Ce rachat n'exercera aucune influence sur les prévisions financières déjà annoncées de Sage et sera entériné fin septembre, selon les attentes.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

