The Last of Us Part II a été désigné 'jeu de l'année' par les Game Awards. Il s'agit là du successeur de The Last of Us datant de 2013, un jeu qui se déroule dans un monde post-apocalyptique rempli de zombies. Le titre pour la PlayStation 4 a en outre remporté les prix du meilleur scénario, de la meilleure audio, de la meilleure réalisation et du meilleur travail d'acteur.

De plus, The Last of Us Part II a été récompensé pour son accessibilité. C'est la première fois que ce prix était attribué. Des éléments spéciaux ont été ajoutés au jeu, afin que les gens souffrant d'un handicap visuel, auditif ou physique puissent aussi y jouer.

Apprécié de toutes parts

Quiconque a lu les critiques émises à l'égard de The Last of Us Part II, ne sera pas surpris du score élevé atteint par ce jeu. Son scénario était apprécié de toutes parts. C'est aussi le premier blockbuster où le personnage principal entretient une relation avec quelqu'un du même sexe que le sien.

Autre jeu à avoir été récompensé: Ghost of Tsushima, qui a obtenu le prix de la meilleure esthétique. Dans ce jeu, un samouraï combat le Mongol Rijk. Quant au prix du meilleur 'indiegame', il a été attribué à Hades. Un 'indiegame' est un jeu développé par un studio relativement modeste disposant d'un petit budget. Dans ce jeu, vous êtes le fils d'Hades qui tente de s'échapper de l'enfer pour rejoindre le Mont Olympe.

