Le géant technologique français Thales va revendre à Hitachi sa division de systèmes de signalisation et de contrôle ferroviaire, télécoms, surveillance et collection d'amendes.

Cette transaction n'est pas encore définitive, mais les deux entreprises mènent actuellement des négociations exclusives. La division GTS aurait une valeur d'1,660 milliard d'euros. GTS (Ground Transportation Systems) occupe quelque neuf mille personnes. A Bruxelles, l'entreprise fournit notamment des systèmes pour les lignes de métro de la STIB.

La raison de la revente réside dans le fait que Thales veut rationaliser ses opérations et se focaliser sur le high-tech en matière de défense et d'aéronautique, ainsi que sur l'identité numérique et la sécurité.

Thales est propriétaire notamment du producteur de cartes SIM Gemalto et dispose aussi de plusieurs filiales en Belgique, notamment comme constructeur de satellites (Thales Alenia Space, près de Charleroi).

