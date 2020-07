4 star star star star star

En fait, c'est la Sonos Beam qui aurait dû disposer du son Dolby Atmos. Deux ans plus tard, tel est enfin le cas avec la Sonos Arc. Une barre de son qui à tous points de vue est la grande soeur de la Beam et qui plonge l'amateur de films et de jeux littéralement au beau milieu de la pluie diluvienne, des explosions ou des fusillades.

La Sonos Arc est une robuste barre de son se déclinant en noir ou en blanc. Elle est quasiment aussi large qu'un téléviseur de 55 pouces classique (1,14 mètre), mais surtout aussi assez haute avec ses 87 mm. Avec pas mal de TV modernes basses sur pied, une petite partie de l'image disparaît donc derrière l'Arc, à moins qu'on installe le téléviseur sur un support relevé ou qu'on le fixe au mur. La barre de son proprement dite peut être du reste aussi vissée au mur au moyen d'un étrier en option (79 euros).

Pas si facile d'introduire Atmos chez soi

Lors de notre test, nous n'avons rien fait de tout cela et avons donc parfois dû nous passer d'une partie du sous-titre, mais nous avons pu comme avant continuer de faire fonctionner le téléviseur avec la télécommande. Beaucoup de barres de son (y compris la Sonos Beam) bloquent en effet le capteur infrarouge de la TV. D'un modèle de luxe comme l'Arc, on pouvait s'attendre à un récepteur IR transférant sans problème les signaux sans fil de la télécommande vers la TV, ce qui est bien le cas.

La principale caractéristique de l'Arc, en plus de son design arqué, c'est le support de Dolby Atmos. Voyez l'encadré accompagnant cet article pour savoir ce que cela signifie. Nous souhaitons ici d'emblée émettre un petit avertissement: il n'est pas si facile d'introduire Dolby Atmos dans le living! En plus d'un système de haut-parleurs adéquat comme la Sonos Arc, il faut en effet encore ajouter quelques autres éléments, tels un appareil-source, un contenu valable et - surtout pour l'Arc - un téléviseur assez récent.

Une Sonos Arc combinée à un haut-parleur Sub et à deux One SL. Tous les haut-parleurs sont aussi disponibles en noir. © Sonos

Pour vous donner une idée, notre exemplaire de 55 pouces avec 4K et HDR de 2017 ne convenait pas, parce qu'il ne pouvait transférer Dolby Atmos via le port HDMI ARC. Quelque chose que nous n'avions pas vu arriver. Heureusement, Sonos nous a fait parvenir rapidement un autre téléviseur, un appareil OLED récent de LG, ce qui nous a permis de profiter de Dolby Atmos. Avec l'Arc, le fait est que la barre ne possède qu'une entrée HDMI, mais pas de sortie, pour transférer l'ensemble (surtout l'image) vers la TV. Pas de problème certes pour les téléviseurs plus récents, mais la plupart des modèles actuels ne sont tout simplement pas capables de laisser passer Dolby Atmos. Si tel est le cas pour vous, mieux vaut donc vous tourner vers une barre de son d'une autre marque offrant aussi une sortie HDMI. Dans ce segment, c'est surtout Sony qui propose pas mal de barres de son différentes.

Matériau-source ad hoc

Prochaine étape: rechercher un matériau-source supportant Dolby Atmos. Cela peut être un film sur un disque Blu-ray (ordinaire ou 4K Ultra HD), un jeu pour une console, ou un programme d'un service de diffusion. Chez Netflix par exemple, il y a un nombre croissant de films, séries et documentaires équipés d'une piste-son Dolby Atmos, à condition que l'auditeur opte pour l'abonnement le plus cher. Il s'agit de l'offre Premium Ultra HD à 15,99 euros par mois. Avec une TV moderne, comme 'notre' OLED de LG, c'est la manière la plus aisée de profiter de Dolby Atmos: Netflix est intégré d'origine dans le téléviseur sous la forme d'une appli.

Petit conseil: vous pouvez rechercher simplement sur Netflix le mot-clé 'atmos', pour avoir un aperçu du contenu supportant cette norme sonore. Autre point à savoir: si vous compulsez l'offre de Netflix, vous ne verrez apparaître le label Dolby Atmos dans les programmes que si votre matériel est vraiment compatible avec cette technologie.

Si vous ne disposez pas de cette appli sur votre TV intelligente ou si vous vous intéressez surtout au contenu d'autres sources, il existe l'une ou l'autre alternative. Pour les jeux, une Xbox One est conseillée, même s'il est préférable de consulter d'abord une bonne liste de jeux supportant réellement Dolby Atmos. La PlayStation 4 n'est pas compatible avec Atmos, et on ne sait pas si Sony ajoutera encore cette fonction par voie logicielle, comme Microsoft l'a fait. Il est assez évident par contre que la PS5 annoncée sera compatible avec Dolby Atmos.

Un autre appareil intéressant supportant Dolby Atmos, c'est l'Apple TV 4K (avec au minimum tvOS 12 comme système d'exploitation). Vous pourrez non seulement profiter de ce son audio avec les programmes du service de diffusion Apple TV+, mais tout aussi bien via les applis téléchargées de Netflix et Prime Video d'Amazon.

Sensation

En tant que barre de son, l'Arc se caractérise par un résultat sonore nettement supérieur à celui de la Beam, laquelle est aussi sensiblement plus compacte. La qualité sonore est excellente, mais si vous ne trouvez les basses pas encore assez imposantes, vous pourrez toujours compléter le système par un Sonos Sub(woofer). Le cinéma à la maison commence alors à faire cher: l'Arc revient en effet à 899 euros et un Sub à 799 euros. Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi ajouter deux haut-parleurs arrière pour un son surround (encore plus affirmé). Il s'agit alors de deux haut-parleurs de type One SL à 199 euros pièce. Si on additionne le tout, on en arrive à 2.096 euros.

Heureusement, la Sonos Arc s'avère déjà impressionnante à elle seule. La barre de son héberge en effet huit woofers et trois tweeters pilotés par onze amplificateurs Class-D numériques. Une fois la piste-son Dolby Atmos activée, l'Arc se sent totalement dans son élément. Le son provient alors réellement de tous les côtés, même d'au-dessus de la tête. Balles, avions, bruissements de feuilles dans les bois, coups de tonnerre,... tout ce qui sort de cette barre de son, est avec Atmos encore plus réaliste qu'avec un système 5.1 'classique'. Une plus value absolue, selon nous, surtout parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux films et jeux qui supportent la technologie Dolby Atmos.

Tout comme la Beam, l'Arc offre en outre un mode nocturne spécial (avec moins de basses), plus une position rendant les conversations plus nettes.

La Sonos Arc et tous ses composants. © Sonos

A noter que l'Arc est vraiment un produit Sonos pur sang avec tous les avantages que cela comporte. C'est ainsi que cette barre de son trouve sans problème sa place dans un système musical multi-espace, qu'elle intègre quatre micros garants d'une commande vocale fluide via Google Assistent (même en cours de fonctionnement) et qu'elle est fournie avec l'appli Sonos conviviale et rénovée en profondeur le mois passé. Vous aurez ainsi entre autres accès à votre propre collection musicale numérique, à des dizaines de services de diffusion tels Spotify et Apple Music, ainsi qu'à des milliers de stations radio.

Conclusion

La Sonos Arc est une excellente barre de son supportant Dolby-Atmos, mais son prix n'est pas piqué des vers. Pour 899 euros, vous acquerrez certes aussi un haut-parleur intelligent équipé de Google Assistent pour pouvoir apprécier votre musique préférée à la TV. A propos de TV, un peu d'attention est de rigueur: notre modèle qui ne datait pourtant que de trois ans, n'était pas compatible Dolby Atmos, alors que pour pas mal d'autres, l'Arc se révèle un peu trop haute, ce qui fait qu'une partie de l'image disparaît derrière elle. Voilà qui pourrait évidemment aussi être une motivation supplémentaire pour fixer le téléviseur au mur.

Qu'est-ce que Dolby Atmos? L'atout numéro un d'une installation de cinéma domestique supportant Dolby Atmos, c'est que l'utilisateur est entièrement plongé dans le film et l'action. Et ce, contrairement aux solutions 5.1 ou 7.1 classiques qui forment uniquement un 'anneau sonore horizontal': le contenu audio vient de la gauche, de la droite, d'en haut et d'en bas via les canaux prévus par le sound designer (pensez à un coup de tonnerre ou à une porte qui claque à l'arrière-gauche). Avec Dolby Atmos, un espace 3D est créé, ce qu'on appelle une bulle sonore ('sound bubble'), dans laquelle chaque son peut recevoir un emplacement spécifique - en hauteur et en profondeur. Dans un cinéma, des haut-parleurs supplémentaires sont dans ce but installés dans le plafond. Avec une barre de son telle la Sonos Arc, ce n'est plus nécessaire: les haut-parleurs orientés vers le haut exploitent ingénieusement la réverbération du plafond pour créer la sensation d'une bulle sonore.

