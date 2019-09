4 star star star star star

Les amateurs de la marque audio Sonos ont dû ronger leur frein pendant pas moins de quinze ans, mais lors du salon électronique berlinois IFA, l'entreprise a dévoilé enfin son premier haut-parleur portable convenant tant pour l'intérieur que pour l'extérieur. Nous avons pu tester le Sonos Move, qui sera commercialisé à partir du 24 septembre.

Depuis belle lurette, Sonos est le numéro un du marché des systèmes musicaux 'multiroom': des haut-parleurs qui reproduisent la même musique de manière parfaitement synchrone dans chaque pièce de votre habitation, ou qui font entendre une chanson différente dans chaque espace. Leur commande s'effectue au moyen d'une appli, mais les modèles Sonos les plus récents se pilotent aussi à la voix grâce à un micro incorporé via Google Assistent ou Alexa (qui ne sera disponible que plus tard en Belgique), l'assistant vocal du géant de l'e-commerce Amazon. Dites-lui simplement quel numéro de Spotify ou quelle station radio vous voulez écouter et dans quelle pièce, et le haut-parleur intelligent fera le reste. Le nouveau Sonos Move est aussi pourvu de toutes les commodités, tout en y ajoutent un important supplément: il fonctionne entièrement sans fil et convient tant pour l'intérieur que pour l'extérieur.

Facile à déplacer

Comme une solide batterie rechargeable se dissimule dans le Sonos Move, le haut-parleur noir est de moitié plus grand environ que le Sonos One qui se branche sur une prise secteur. Et cela s'entend aussi: le son est quelque peu plus ample, et les basses sont un rien plus profondes. A notre avis, si le Sonos One mérite un 8 pour sa qualité sonore, le nouveau modèle décroche un demi-point de plus.

Si vous décidez d'acheter deux haut-parleurs Move, vous pourrez les placer - tout comme dans le cas du One - dans une installation stéréo. Mais dans ce cas, vous ne disposerez pas uniquement avec les Sonos Move de haut-parleurs d'intérieur, car ils peuvent surtout être déplacés facilement d'une pièce à l'autre (ils sont munis d'une solide poignée), tout en continuant de reproduire la musique sans interruption. Nous avons ainsi utilisé le Move dans le living, puis dans la salle de bain et au grenier. L'accu rechargeable, qui est du reste remplaçable, offre, selon le fabricant, une autonomie allant jusqu'à dix heures, et en stand-by, la charge de la batterie se conserve cinq jours environ. Ensuite, le Move doit être placé quelque temps sur son module de recharge de forme ovale. Il est possible que Sonos propose ultérieurement aussi ce module séparément pour une alimentation permanente en courant dans plusieurs espaces.

© Sonos

Wifi et Bluetooth

En fonction de l'intensité du signal wifi, vous pourrez utiliser aussi le Move sur la terrasse ou l'emmener dans le jardin, tout en continuant de le commander simplement au moyen de l'appli Sonos en tout point fiable. Et comme le haut-parleur dispose d'une mémoire pour deux SSID (comprenez: réseaux wifi), le Move peut également s'intégrer sans problème dans le réseau domestique sans fil d'un ami.

Au parc, à la plage ou en d'autres lieux, où aucun réseau wifi configuré n'est disponible, le Sonos Move passe, sur une simple pression d'un bouton, du mode wifi au mode Bluetooth. L'appli Sonos ne fonctionne alors plus, mais vous pourrez à partir d'un smartphone ou d'une tablette par exemple diffuser de la musique vers le haut-parleur via Spotify ou un autre service musical. A la maison, le Move ne s'en laisse pas compter. Le haut-parleur d'un poids de trois kilos résiste en effet aux chutes et autres coups, se montre grâce à l'indice de protection IP56 étanche à l'eau et à la poussière, mais il s'avère imperturbable aussi vis-à-vis de températures extrêmes et des UV (comprenez: il ne déteint pas).

Au risque de se répéter, le Sonos Move peut aussi être piloté par la voix. Pour ceux qui n'apprécient guère un micro 'toujours' à l'écoute: une simple pression sur une touche tactile peut le désactiver 'par voie matérielle' à tout moment. Le nouveau haut-parleur Sonos sera disponible à partir du 24 septembre pour 399 euros.

Conclusion

En comparaison avec le Sonos One à 229 euros, le nouveau Move s'avère assez coûteux. La plus-value est heureusement à l'avenant: sa qualité sonore est non seulement meilleure que celle de son petit frère, mais il s'est surtout libéré de ses câbles. Si vous possédez un écosystème Sonos à la maison, le Move sera a) le complément idéal pour une utilisation mobile à l'intérieur, et b) un très bon haut-parleur pour agrémenter vos fêtes à l'extérieur. Mais si vous disposez déjà d'un solide haut-parleur Bluetooth et/ou si vous voulez vous lancer dans une installation musicale 'multiroom' de Sonos, préférez alors un ou deux modèles Sonos One.

Prix: 399 euros