4 star star star star star

Un haut-parleur wifi servant aussi de lampe: Ikea le proposait déjà. Mais cette fois, il s'agit d'un haut-parleur Bluetooth doublé d'une lampe. Nous n'avons pas résisté à la tentation de le tester.

Un haut-parleur faisant fonction de lampe de table: cela peut paraître bizarre, voire incroyable, et pourtant, le concept ne s'avère pas si insensé que cela. Dans sa gamme Symfonisk, Ikea vend depuis tout un temps déjà un modèle fonctionnant avec wifi et repris dans l'écosystème de Sonos. Il s'agit là d'un complément pratique pour quiconque dispose déjà d'un ou de plusieurs haut-parleur(s) Sonos à la maison. Mais avec le Vappeby, Ikea introduit à présent aussi un haut-parleur/lampe de table qui ne fonctionne pas avec wifi, mais avec Bluetooth.

Lorsqu'on retire l'appareil de sa boîte, on découvre tout ce qui fait le... charme d'Ikea: la poignée plastique doit encore être fixée au haut-parleur/lampe qui, au niveau du design, fait penser à une lanterne. En façade, on trouve un bouton de démarrage, une touche Bluetooth pour combiner des appareils et au centre un bouton rotatif assez épais. Le branchement s'effectue à partir de n'importe quel appareil Bluetooth: smartphone, tablette, PC. Dans cette optique, il ne s'agit donc là de rien 'd'autre' qu'un haut-parleur Bluetooth ordinaire. Une fois le branchement effectué, il est possible d'utiliser n'importe quelle appli ou source musicale (y compris de la musique conservée localement donc, ndlr) ou un service de streaming pour faire reproduire de la musique par le haut-parleur. Le volume se règle au moyen du bouton rotatif. Il est possible aussi de marquer une pause en pressant le bouton.

Le Vappeby s'invite sur une terrasse ou un balcon au soleil. © Ikea/DN

Spotify Tap

En tant que premier haut-parleur Bluetooth/lampe de table sur le marché, le Vappeby est équipé de Spotify Tap. Il en résulte que le bouton ad hoc peut aussi être utilisé pour recourir à Spotify à partir d'un appareil connecté. D'une pression sur le bouton rotatif, il est possible dans Spotify de faire reprendre directement le programmes musical là où il en était resté la fois précédente. D'une simple pression sur le bouton rotatif, Vappeby choisit une autre playlist: cela se traduit parfois par de très importants changements de rythme, lorsqu'on est subitement catapulté par exemple d'une chanson française à du Totally Stress Free.

Dans la pratique, Spotify Tap sembla néanmoins commettre l'une ou l'autre erreur, car la musique ne reprend pas toujours automatiquement. C'est souvent dû au fait que l'appli Spotify n'est plus active sur le smartphone ou a été interrompue automatiquement par la gestion de l'accu de ce dernier. Mais même en dehors de cela, il y a parfois un problème. Les raisons exactes pour lesquelles cela se passe, ne nous sont pas toujours parues évidentes, mais nous soupçonnons que cela avait un lien avec la quantité d'appareils sur lesquels nous utilisions Spotify via le même smartphone. Cela revient à dire que dans la pratique, il convient encore et toujours de maintenir le smartphone ou toute autre source musicale à proximité immédiate pour sélectionner vos airs favoris. Vous recevez un appel sur votre smartphone? La musique s'interrompt alors automatiquement. Il n'est donc pas possible d'appeler via le haut-parleur, contrairement à ce que permettent pas mal d'autres modèles Bluetooth.

La recharge s'effectue via USB-C: le câble est fourni d'origine, mais pas l'adaptateur. © Ikea

Qualité sonore

Le haut-parleur/lampe de table offre exactement ce que nous en attendions et en espérions compte tenu de son prix. Soyons clairs: ce n'est absolument pas un haut-parleur haut de gamme. Il ne peut du reste pas en être ainsi avec un appareil vendu au prix conseillé de 59 euros. Le son est en général assez plat, mais on sent quand même qu'Ikea a fait de son mieux pour tirer le maximum du haut-parleur avec des basses bien présentes, mais avec à coup sûr aussi des aigus. Avec un bon vieux titre de rock tel 'You Shook Me All Night Long' d'AC/DC, il y a abus d'aigus. Pour ce qui est de 'Niemandsland' de Tourist LeMC et Meskerem Mees, l'appréciation est bonne. Il y va cependant surtout du goût de chacun et dans cette optique, on regrettera de ne pas pouvoir ajuster soi-même les basses, les médiums et les aigus. Mais bon, cela reste un haut-parleur Bluetooth d'un prix de 59 euros seulement. Si vous voulez organiser une boom qui en impose, mieux vaut assurément jeter votre dévolu sur un autre haut-parleur. Mais si vous recherchez plutôt de la musique d'ambiance sur une terrasse en été pour accompagner un sympathique barbecue, le Vappeby convient parfaitement, selon nous. Placez le haut-parleur sur une table ronde et vous entendrez clairement la musique où que vous vous trouviez: un son à 360° donc comme il sied, et c'est ce qui compte!

Vappeby. © Ikea

Et donc aussi une lampe

A l'arrière, il y a également un bouton vous permettant de commander la lampe LED incorporée. Pressez-le deux fois pour en diminuer quelque peu l'intensité. Vous ne devrez cependant pas le faire souvent, selon nous, car la lampe ne diffuse pas d'origine une puissante lumière. Mais de quoi quand même créer l'ambiance, lorsque le soir venu, le soleil aura quasiment disparu de votre terrasse.

A l'intérieur, le Vappeby trouve à coup sûr sa place, mais il servira surtout de haut-parleur/lampe extérieur. Nous conseillerions de ne pas le laisser en permanence dehors, car s'il est classé IP65 et est donc protégé contre la poussière et les éclaboussures d'eau, il ne l'est pas contre la pluie continue.

Il ne nous reste plus qu'à évoquer la durée de la batterie. Le haut-parleur/lampe de table se recharge au moyen du câble USB-C fourni d'origine au départ d'un chargeur qui, lui, brille par son absence. Mais ce n'est pas catastrophique dans la mesure où vous possédez sûrement un chargeur pour GSM à la maison! La batterie offre une autonomie jusqu'à 12 heures, selon les spécifications, et cela semble bien être le cas dans la pratique.

Conclusion

Si vous n'avez pas besoin d'une sonorité de haut vol, mais d'un son d'ambiance, le Vappeby - disponible en gris comme celui que nous avons testé, ou en bleu - répondra assurément à vos attentes. Nous mettrons quelque peu en doute l'utilité de Spotify Tap, mais la combinaison son et lumière qu'offre l'appareil, est en tout cas une réussite

Un haut-parleur faisant fonction de lampe de table: cela peut paraître bizarre, voire incroyable, et pourtant, le concept ne s'avère pas si insensé que cela. Dans sa gamme Symfonisk, Ikea vend depuis tout un temps déjà un modèle fonctionnant avec wifi et repris dans l'écosystème de Sonos. Il s'agit là d'un complément pratique pour quiconque dispose déjà d'un ou de plusieurs haut-parleur(s) Sonos à la maison. Mais avec le Vappeby, Ikea introduit à présent aussi un haut-parleur/lampe de table qui ne fonctionne pas avec wifi, mais avec Bluetooth.Lorsqu'on retire l'appareil de sa boîte, on découvre tout ce qui fait le... charme d'Ikea: la poignée plastique doit encore être fixée au haut-parleur/lampe qui, au niveau du design, fait penser à une lanterne. En façade, on trouve un bouton de démarrage, une touche Bluetooth pour combiner des appareils et au centre un bouton rotatif assez épais. Le branchement s'effectue à partir de n'importe quel appareil Bluetooth: smartphone, tablette, PC. Dans cette optique, il ne s'agit donc là de rien 'd'autre' qu'un haut-parleur Bluetooth ordinaire. Une fois le branchement effectué, il est possible d'utiliser n'importe quelle appli ou source musicale (y compris de la musique conservée localement donc, ndlr) ou un service de streaming pour faire reproduire de la musique par le haut-parleur. Le volume se règle au moyen du bouton rotatif. Il est possible aussi de marquer une pause en pressant le bouton.En tant que premier haut-parleur Bluetooth/lampe de table sur le marché, le Vappeby est équipé de Spotify Tap. Il en résulte que le bouton ad hoc peut aussi être utilisé pour recourir à Spotify à partir d'un appareil connecté. D'une pression sur le bouton rotatif, il est possible dans Spotify de faire reprendre directement le programmes musical là où il en était resté la fois précédente. D'une simple pression sur le bouton rotatif, Vappeby choisit une autre playlist: cela se traduit parfois par de très importants changements de rythme, lorsqu'on est subitement catapulté par exemple d'une chanson française à du Totally Stress Free.Dans la pratique, Spotify Tap sembla néanmoins commettre l'une ou l'autre erreur, car la musique ne reprend pas toujours automatiquement. C'est souvent dû au fait que l'appli Spotify n'est plus active sur le smartphone ou a été interrompue automatiquement par la gestion de l'accu de ce dernier. Mais même en dehors de cela, il y a parfois un problème. Les raisons exactes pour lesquelles cela se passe, ne nous sont pas toujours parues évidentes, mais nous soupçonnons que cela avait un lien avec la quantité d'appareils sur lesquels nous utilisions Spotify via le même smartphone. Cela revient à dire que dans la pratique, il convient encore et toujours de maintenir le smartphone ou toute autre source musicale à proximité immédiate pour sélectionner vos airs favoris. Vous recevez un appel sur votre smartphone? La musique s'interrompt alors automatiquement. Il n'est donc pas possible d'appeler via le haut-parleur, contrairement à ce que permettent pas mal d'autres modèles Bluetooth.Le haut-parleur/lampe de table offre exactement ce que nous en attendions et en espérions compte tenu de son prix. Soyons clairs: ce n'est absolument pas un haut-parleur haut de gamme. Il ne peut du reste pas en être ainsi avec un appareil vendu au prix conseillé de 59 euros. Le son est en général assez plat, mais on sent quand même qu'Ikea a fait de son mieux pour tirer le maximum du haut-parleur avec des basses bien présentes, mais avec à coup sûr aussi des aigus. Avec un bon vieux titre de rock tel 'You Shook Me All Night Long' d'AC/DC, il y a abus d'aigus. Pour ce qui est de 'Niemandsland' de Tourist LeMC et Meskerem Mees, l'appréciation est bonne. Il y va cependant surtout du goût de chacun et dans cette optique, on regrettera de ne pas pouvoir ajuster soi-même les basses, les médiums et les aigus. Mais bon, cela reste un haut-parleur Bluetooth d'un prix de 59 euros seulement. Si vous voulez organiser une boom qui en impose, mieux vaut assurément jeter votre dévolu sur un autre haut-parleur. Mais si vous recherchez plutôt de la musique d'ambiance sur une terrasse en été pour accompagner un sympathique barbecue, le Vappeby convient parfaitement, selon nous. Placez le haut-parleur sur une table ronde et vous entendrez clairement la musique où que vous vous trouviez: un son à 360° donc comme il sied, et c'est ce qui compte!A l'arrière, il y a également un bouton vous permettant de commander la lampe LED incorporée. Pressez-le deux fois pour en diminuer quelque peu l'intensité. Vous ne devrez cependant pas le faire souvent, selon nous, car la lampe ne diffuse pas d'origine une puissante lumière. Mais de quoi quand même créer l'ambiance, lorsque le soir venu, le soleil aura quasiment disparu de votre terrasse.A l'intérieur, le Vappeby trouve à coup sûr sa place, mais il servira surtout de haut-parleur/lampe extérieur. Nous conseillerions de ne pas le laisser en permanence dehors, car s'il est classé IP65 et est donc protégé contre la poussière et les éclaboussures d'eau, il ne l'est pas contre la pluie continue.Il ne nous reste plus qu'à évoquer la durée de la batterie. Le haut-parleur/lampe de table se recharge au moyen du câble USB-C fourni d'origine au départ d'un chargeur qui, lui, brille par son absence. Mais ce n'est pas catastrophique dans la mesure où vous possédez sûrement un chargeur pour GSM à la maison! La batterie offre une autonomie jusqu'à 12 heures, selon les spécifications, et cela semble bien être le cas dans la pratique.Si vous n'avez pas besoin d'une sonorité de haut vol, mais d'un son d'ambiance, le Vappeby - disponible en gris comme celui que nous avons testé, ou en bleu - répondra assurément à vos attentes. Nous mettrons quelque peu en doute l'utilité de Spotify Tap, mais la combinaison son et lumière qu'offre l'appareil, est en tout cas une réussite