Qu'on se le dise, Crosscall ne mise ni sur l'appareil photo le plus puissant ni sur la mémoire la plus vaste. Son appareil mobile est cependant protégé contre l'eau, les impuretés, le gel et les chocs violents. Nous l'avons testé pour vous. Sachez en tout cas que l'Action-X5 ne convient pas à tout monde, mais cible une niche déterminée.

Ce qu'on appelle les téléphones mobiles réservés aux professionnels de la construction par exemple existent en fait depuis plus de vingt ans déjà, et cet appareil Crosscall en fait bien partie. Il est étanche, équipé d'une robuste coque et de quelques gadgets spécifiques. En même temps, l'appareil fait partie du segment intermédiaire avec son prix conseillé de 549,99 euros. Selon nous, il en impose certes sur certains plans, mais quelques éléments font par contre l'objet de l'une ou l'autre critique.

Spécifications

Le X5 est équipé d'un processeur Snapdragon 662, une puce qu'on retrouve dans des appareils de gamme intermédiaire, voire d'entrée de gamme, en combinaison avec 4 giga-octets de RAM, 64 Go de capacité de stockage et une batterie de 3.850 mAh. L'appareil tourne sur Android 11, dispose de deux connecteurs pour carte SIM et d'un connecteur MicroSD (vous ne devrez pas choisir entre une seconde SIM et une carte mémoire). Son écran de 5,45 pouces se caractérise par une résolution de 720 x 1.440 pixels.

Les appareils photo arrière sont équipés d'objectifs de 48 et de 13 méga-pixels et en façade, on trouve aussi un appareil de 13 méga-pixels. Les deux derniers offrent un angle de prise de vue jusqu'à 120 degrés. Il est possible de filmer en 1.080 pixels.

En outre, le Crosscall Action-X5 est étanche et protégé contre la poussière (IP68) et est logé dans une coque très robuste testée contre les chutes. L'écran est protégé au mieux grâce à l'utilisation de Gorilla Glass 5. A noter aussi une prise audio étanche de 3,5mm, une denrée qui se raréfie sur la plupart des smartphones.

'Look & feel'

La robustesse du X5 saute immédiatement aux yeux. L'appareil est intégré à un solide boîtier qui n'est pas tout à fait lisse, ce qui fait qu'il glisse moins facilement de la main. Tant la prise casque que le chargeur sont pourvus d'un mini-couvercle les protégeant contre l'humidité et les impuretés.

Le connecteur du X5 est sécurisé par un capuchon supplémentaire ne laissant pénétrer aune trace d'humidité. © PVL

A l'arrière de l'appareil, une plaquette en fer est intégrée à la coque. Cela permet au téléphone d'être aisément fixé aux différents accessoires proposés par Crosscall. C'est ainsi que lors de ce test, nous avons pu expérimenter le support pour vélo, permettant la recharge du téléphone. Le X5 dispose de deux boutons programmables, dont l'un sert également de bouton marche/arrêt. Vous pourrez ainsi aussi lancer une appli spécifique ou utiliser la lampe de poche.

Le plus gros inconvénient du X5 réside dans le piètre rapport écran/appareil. Dans le cas des téléphones mobiles les plus modernes, le bord cernant l'écran est très fin, alors que la taille de l'écran est moindre sur le X5.

Testé dans l'eau et le vent

Chez Data News, lorsque nous recevons un appareil protégé contre les chutes et l'eau, nous voulons en avoir le coeur net. Nous avons donc laissé tomber plusieurs fois le X5 sur une surface dure (pierres, carrelages) d'une hauteur d'1,5-2 mètres. Cela n'a eu aucun impact sur son fonctionnement. Durant la période de test, l'appareil a aussi été à plusieurs reprises manipulé par un bébé de neuf mois qui aime... suçoter et mordre ce genre de chose. Ni le bébé ni l'appareil n'en ont été affectés!

Crosscall Action-X5 © PVL

Voici à quoi ressemble le X5 après une nuit de gel. © PVL

Nous avons également abandonné le X5 dehors sur notre table de jardin et ce, toute la nuit par léger gel (0 à -3°C prévu). Comme nous avions également expérimenté la fonction 'time lapse' (accéléré), le téléphone s'est complètement déchargé au beau milieu de la nuit, ce qui fait que même la chaleur de la batterie ne pouvait protéger le téléphone contre le gel ou l'humidité.

Nous soupçonnons donc que l'appareil est resté au froid et avec un accu déchargé pendant plus de six heures. Nous en avons ensuite essuyé la rosée, l'avons rechargé, et... il a fonctionné comme précédemment.

Pas de problème non plus, si le X5 est soumis plusieurs fois à un jet d'eau. © PVL

Il en est allé de même pour notre test d'étanchéité. Nous avons cette fois déposé le téléphone chargé 24 heures durant dans un aquarium qui, à ce moment précis, avait un besoin urgent d'eau propre. Ici encore, nous l'avons ensuite rincé, et il a continué de fonctionner. Utile à savoir: lorsque wifi et bluetooth sont activés, sans carte SIM, l'appareil a perdu quelque quatre pour cent de la capacité de sa batterie en 24 heures. Quant au poisson de notre aquarium, il n'a pas du tout été perturbé après avoir passé une journée en compagnie du X5.

Même au bout de 24 heures dans un aquarium, le X5 continue de fonctionner sans problème. © PVL

Appareils photo

A propos des appareils photo du X5, nous avons des sentiments mitigés. Commençons par les points positifs. L'appareil dispose d'une fonction dashcam permettant de conserver les moments récemment filmés et garantissant au téléphone un complément de stabilité. Le X5 permet en outre de choisir facilement entre l'objectif classique et le grand angle. Il entend de ce fait se profiler comme une alternative à une 'action cam', car si vous achetez un smartphone et une 'action cam' séparément, vous en êtes bien vite à une dépense nettement supérieure.

Nous sommes malheureusement moins enthousiastes à propos de la qualité des appareils photo. Si on prend au même moment des photos avec le X5 et le OnePlus Nord 2 (un appareil se situant dans la même gamme de prix), on observe que les prises de vue du X5 sont assez souvent plus sombres et ternes. Si nous braquons les appareils sur le gazon de Roularta, l'éditeur de Data News, l'herbe apparaît littéralement plus verte à l'écran du OnePlus Nord 2 ou si nous visionnons les deux photos sur un grand écran.

A gauche: le Crosscall Action X-5 A droite: le Oneplus Nord 2 © PVL

A gauche: le Crosscall Action X-5 A droite: le Oneplus Nord 2 © PVL

L'appareil à selfies ne nous plaît guère non plus: dans le cas de certaines poses, l'image semble même quelque peu déformée, ce qui vous donne un visage allongé.

Il convient d'y ajouter quelques imperfections de moindre importance. C'est ainsi que lors d'un 'time-lapse' (accéléré), l'écran reste activé. Cela peut sembler un détail, mais l'appareil consomme de cette façon nettement plus d'énergie et génère plus de chaleur. Cela signifie également que votre accéléré sans accu ou chargeur peut durer tout au plus deux heures, avant que la batterie ne se décharge.

Utilisation au quotidien

Dans le cas d'une utilisation au quotidien, nous n'émettrons que peu de critiques sérieuses à l'égard du X5. Il s'agit en effet d'un solide appareil Android qui répond à l'attente. Crosscall fournit aussi l'appareil avec X-Story, une appli de retouche photos et vidéos, ainsi qu'avec X-Talk, une fonction walkie-talkie, et avec X-Safe, une appli capable de paramétrer votre nom, un message d'urgence et quelques numéros de secours, tout comme une alarme en cas de besoin impérieux.

Là où l'appareil pourrait sensiblement s'améliorer, c'est au niveau de sa mémoire RAM. Elle n'est que de 4 Go, ce qui est trop peu pour un appareil de gamme intermédiaire en 2022. Dans la plupart des cas, on ne le constate pas, sauf que le téléphone réagit de manière un peu moins rapide, et lorsqu'on ajoute des photos ou des films dans X-story. Il en résulte aussi que les jeux lourds sur le plan graphique s'avèrent quelque peu plus lents. 8 Go ou à tout le moins 6 Go auraient probablement fait nettement mieux. Les appels téléphoniques s'effectuent comme avec d'autres appareils, même si lors d'un test comparatif, nos interlocuteurs nous signalaient qu'avec le X5, c'était comme si nous nous tenions à distance... Il n'empêche que la qualité sonore est correcte.

Conclusion: du bon et du moins bon!

Si nous considérons le Crosscall Action-X5 dans son ensemble, nous avons des sentiments mitigés. Si on le compare avec un autre appareil de milieu de gamme d'une marque connue, il faut bien constater qu'il doit s'incliner. La qualité des appareils photo et la vitesse de réaction sont des éléments importants lorsqu'il s'agit de juger un téléphone mobile.

En même temps, nous gardons à l'esprit que ce n'est pas le téléphone destiné à l'utilisateur moyen. Le personnel sur chantier, les adeptes du snowboard et les baroudeurs de tout poil disposeront par contre avec le X5 d'un appareil résistant aux chutes, aux coups ou à l'humidité. Si tel est votre cas, sachez alors que quasiment aucun autre modèle, même logé dans un étui spécial, n'est capable de se mesurer au X5. Sans compter que son prix est nettement inférieur à ceux des top-modèles.

Et le fait que le X5 puisse se fixer facilement à un tas d'accessoires utiles aux aventuriers, est aussi le bienvenu, et la raison pour laquelle nous ne comparons pas cet aspect avec d'autres appareils, c'est tout simplement parce que ceux-ci en sont dépourvus.

Tout bien considéré, nous en arrivons à la conclusion que le X5 est un bon appareil pour quiconque souhaite en tirer encore et toujours un rendement maximum même dans des conditions aventureuses, tout en accordant moins d'importance à des éléments tels la qualité des appareils photo ou l'utilisation de jeux. Si vous n'êtes pas ce genre d'utilisateur baroudeur, mieux vaut vous tourner vers des smartphones classiques.

