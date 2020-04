Les usines de Tesla sont quasiment à l'arrêt aux Etats-Unis. Les personnes qui y travaillent encore, ne reçoivent plus qu'un salaire revu à la baisse. Et quiconque ne peut travailler à distance ou à l'usine, se retrouvera bientôt sans salaire à la maison.

Le constructeur automobile déclare qu'il n'y aura plus de production jusqu'au 4 mai au moins. Voilà pourquoi, il va à partir du 13 avril raboter de trente pour cent la rétribution des vice-présidents. Les autres employés devront, eux, renoncer à dix pour cent de leur salaire. C'est ce qu'a appris Techcrunch sur base d'un courriel interne de la responsable RH de Tesla, Valerie Workman.

Mais dans la pratique, cette mesure ne s'appliquera qu'à une partie du personnel. Quiconque ne peut télé-travailler et ne se voit pas attribuer un poste dans les usines pour assumer des opérations critiques minimales, sera en effet renvoyé à la maison, sans salaire.

Aux Etats-Unis, Tesla possède des usines en Californie, au Nevada et à New York. En mars, l'entreprise avait pourtant laissé entendre qu'elle disposait de suffisamment de moyens financiers pour survivre à une interruption d'activité à cause du covid-19. Selon Techcrunch, Tesla disposait fin 2019 d'une réserve de liquidités de 6,3 milliards de dollars, complétée depuis lors par une augmentation de capital de 2,3 milliards de dollars.

