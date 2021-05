Le constructeur d'automobiles électriques Tesla a cessé d'accepter les paiements avec la cryptomonnaie Bitcoin pour des raisons environnementales, a fait savoir le fondateur de la firme Elon Musk.

La société se dit inquiète de constater l'augmentation rapide de l'usage des énergies fossiles, en particulier le charbon, pour générer des bitcoins et effectuer des transactions, a fait savoir sur Twitter M. Musk.

"La crytomonnaie est une bonne idée à bien des égards et nous pensons qu'elle a un futur prometteur, mais cela ne peut être au prix de l'environnement", poursuit Musk. Tesla avait commencé à accepter les bitcoins pour l'achat de ses voitures électriques en mars. La société avait aussi auparavant annoncé l'achat de l'équivalent d'1,5 milliard de dollars en bitcoins, offrant à la plus ancienne et populaire cryptomonnaie un bel élan.

Le bitcoin a longtemps été critiqué pour son impact sur l'environnement car la génération d'unités de monnaie par ordinateur, soit le minage, est très énergivore. M. Musk a aussi indiqué que Tesla cesserait le commerce de bitcoins tant qu'il n'y a pas d'amélioration à ce sujet. Lors du dernier trimestre fiscal, Tesla a dégagé presque 100 millions de dollars grâce à la vente de bitcoins.

Le prix du bitcoin a soudainement plongé, passant à 48.000 dollars, soit 15% de moins que la veille. Mais la tendance baissière était déjà constatée en cours de semaine.

