Tesla a montré le premier prototype d'un respirateur. L'appareil a été conçu avec des composants de voiture en stock dans les usines de l'entreprise.

Aux Etats-Unis, une série de constructeurs automobiles ont commencé à concevoir des ventilateurs destinés à aider les patients touchés par le coronavirus à respirer. Certains d'entre eux, tels GM, sur l'ordre du président. Tesla a sorti une première vidéo d'un prototype construit avec des pièces automobiles.

Dans la vidéo, Tesla montre que le prototype de son respirateur utilise entre autres le système d'infos-loisirs et l'ordinateur de bord d'une voiture Model 3 pour gérer le flux d'air au sein de l'appareil.

En raison du confinement, les constructeurs automobiles sont à l'arrêt aux Etats-Unis, mais ils disposent toujours d'un vaste stock de composants avec lesquels et moyennant une bonne dose de créativité et de design, des respirateurs peuvent être fabriqués. Voilà pourquoi certains d'entre eux ont promis de plancher sur ce genre d'appareils médicaux. Outre Tesla et GM, des firmes comme Ford et GE par exemple préparent conjointement aussi des respirateurs.

