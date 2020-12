Une nouvelle mise à jour du logiciel de Tesla permet aux propriétaires d'adapter la tonalité de leur klaxon. Avec un haut-parleur extérieur, ils pourront aussi 'enchanter' musicalement le reste de la rue.

Les voitures Tesla aux Etats-Unis reçoivent via une nouvelle mise à jour, à savoir 2020.48.36, la fonction Boombox comme elle s'appelle. Chacune d'elles pourra ainsi diffuser de la musique à l'extérieur, à condition toutefois d'être l'un des modèles équipés d'un haut-parleur extérieur. Il s'agit en principe des Tesla construites après le 1er septembre 2019.

La fonction Boombox est un peu l'équivalent du bouton de volume poussé vers le haut, fenêtres ouvertes, mais en plus efficient encore. Le propriétaire pourra ainsi diffuser de la musique hors de sa voiture. Il ne se fera sans doute guère d'amis dans le trafic et au vu des normes de bruit en vigueur dans de nombreuses communes, il pourrait aussi se voir infliger des amendes. La fonction est dès lors surtout conçue pour agrémenter un pique-nique, une idée renforcée par les trois jeux vidéo ajoutés au logiciel et auxquels vous pourrez jouer une fois la voiture parquée.

Grâce à la mise à jour, le propriétaire de la voiture pourra aussi ajuster le klaxon, une fonction qui risque de faire des propriétaires de Tesla les personnes les plus haïes sur la route. Jusqu'à cinq tonalités pourront être ajoutées via USB. Il peut s'agir de mugissements de vaches, d'applaudissements nourris, de vuvuzelas sud-africaines, etc. On ignore encore si et quand la mise à jour sera déployée en Belgique.

