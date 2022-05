Le fabricant de véhicules électriques Tesla annonce mercredi ouvrir une sélection de ses stations "Supercharger" aux véhicules d'autres marques en Belgique mais aussi au Royaume-Uni, en Autriche, en Espagne et en Suède. Ce projet pilote représente le plus grand réseau de recharge rapide accessible au public en Europe, selon l'entreprise.

Neuf stations de recharge et 141 "Superchargers" individuels composent la partie belge du projet, à Anvers, Arlon, Edegem, Heusden-Zolder, Lokeren, Namur, Remouchamps, Verviers et Wavre. Avec les quatre autres pays, le réseau atteint quelque 200 stations et 2.900 points de charge.

"L'accès à un réseau de recharge rapide étendu, pratique et fiable est crucial pour l'adoption à grande échelle des véhicules électriques", ajoute Tesla. "C'est pourquoi, depuis l'ouverture de nos premiers Superchargers en 2012, nous nous sommes engagés dans une expansion rapide du réseau."

L'entreprise compte plus de 30.000 "Superchargers" dans le monde.

Neuf stations de recharge et 141 "Superchargers" individuels composent la partie belge du projet, à Anvers, Arlon, Edegem, Heusden-Zolder, Lokeren, Namur, Remouchamps, Verviers et Wavre. Avec les quatre autres pays, le réseau atteint quelque 200 stations et 2.900 points de charge."L'accès à un réseau de recharge rapide étendu, pratique et fiable est crucial pour l'adoption à grande échelle des véhicules électriques", ajoute Tesla. "C'est pourquoi, depuis l'ouverture de nos premiers Superchargers en 2012, nous nous sommes engagés dans une expansion rapide du réseau."L'entreprise compte plus de 30.000 "Superchargers" dans le monde.