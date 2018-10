Tesla lance un Model 3 'plus économique'

Le Model 3 économique revient à 45.000 dollars, est de type à quatre roues motrices uniquement et dispose d'une batterie un rien plus compacte offrant une autonomie de 260 miles (418 kilomètres), soit 50 miles de moins que la batterie du modèle plus cher.

La raison principale de la sortie de cette nouvelle version est à trouver du côté du fisc américain. Tout citoyen qui achète cette année encore une voiture électrique, pourra défalquer 7.500 dollars de ses impôts. A partir de janvier prochain, ce montant sera réduit de moitié. La Tesla la plus abordable, sans pilotage automatique et compte tenu des divers avantages, revient cependant encore à 37.500 dollars. Tesla même parle de 33.200 dollars sur son site web, mais cela est dû au fait que l'entreprise en enlève déjà un montant fictif que l'usager verserait normalement en essence au fil des années d'utilisation.

Il est possible qu'Elon Musk veuille avec cette version attirer un certain nombre de clients désireux d'encore vite profiter de l'avantage fiscal. Tesla prépare aussi un Model 3 qui serait proposé à 35.000 dollars, mais dont on ne connaît provisoirement encore rien.