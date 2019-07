Les voitures de Tesla vont diffuser YouTube et Netflix, selon le fondateur de l'entreprise Elon Musk. Le système ne fonctionnera cependant pas, lorsque les voitures rouleront.

A bord des voitures Tesla, il est déjà possible de jouer à des jeux vidéo, mais la palette des loisirs sera encore étendue, s'il n'en tient qu'à Elon Musk. L'entreprise entend en effet permettre la diffusion de vidéos Netflix et YouTube vers les écrans multimédias des voitures. "Il ne faudra plus attendre des mois pur qu'il en soit ainsi", précise Musk dans un tweet.

Le streaming ne sera temporairement possible que si la voiture est immobile, même si Musk espère qu'il en ira ultérieurement autrement, une fois que la voiture autonome sera prête et agréée par les autorités, ce qui pourrait prendre encore pas mal de temps.

Vendredi dernier, le constructeur automobile a annoncé que plusieurs jeux seront intégrés à la dixième version du logiciel Tesla, dont le jeu d'échecs et le jeu indépendant Cuphead. Des messages de texte pourront aussi être lus par le système.