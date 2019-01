Tesla entame la construction de sa 'giga-usine' chinoise

Musk a annoncé sur Twitter que ce lundi démarrera la construction de la 'Tesla Shanghai Gigafactory'. Cette dernière devrait être opérationnelle cet été, et les premières voitures devraient en sortir fin de l'année déjà.

Selon des médias chinois, Musk assistera à la cérémonie de lancement à Shanghai. Cette annonce intervient à un moment, où une délégation américaine tente à Pékin d'enrayer la guerre commerciale qui oppose les deux puissances économiques.

Il s'agira de la première usine Tesla en dehors des Etats-Unis. Tesla en envisage une deuxième en Europe. Dans ce but, elle est train de négocier avec les Pays-Bas et l'Allemagne, mais la Flandre reste aussi dans la course.