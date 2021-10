Le fabricant de voitures électriques Tesla a été condamné par la justice américaine à verser 137 millions de dollars (plus de 118 millions d'euros) à un ancien employé pour n'avoir pas agi contre des faits de racisme.

Owen Diaz a été employé par une agence d'intérim en 2015 à l'usine Tesla de Fremont, en Californie. Selon un juge fédéral, il y a été confronté à un environnement de travail hostile et raciste.

Il s'agirait du montant le plus élevé jamais accordé pour racisme dans un environnement de travail. M. Diaz a reçu 6,9 millions de dollars de dommages pour préjudice moral et 130 millions de dollars de dommages au niveau pénal.

