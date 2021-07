Le géant technologique chinois Tencent débourse 1,27 milliard de dollars, soit quelque 1,08 milliard d'euros après conversion, pour s'emparr de l'entreprise Sumo. Cette dernière est notamment à l'origine de Sackboy: A Big Adventure pour la PlayStation 5.

Tencent disposait déjà d'une participation de 8,75 pour cent dans le développeur de jeux britannique et y détiendra désormais une participation majoritaire.

Sumo est basée à Sheffield (Grande-Bretagne). L'entreprise est à l'initiative de jeux assez connus, dont un titre-phare pour la PS5, à savoir Sackboy: A Big Adventure. Le studio fut aussi le développeur principal de Crackdown 3 pour la Xbox et le PC.

Suite à ce rachat, Sumo devient une composante de Tencent, ce grand groupe technologique chinois surtout connu pour ses jeux mobiles. Tencent a aussi investi dans toute une série d'entreprises de jeux, dont Epic, Riot, Activision et Ubisoft.

