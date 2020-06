Le fournisseur de TV par satellites Télésat/TV Vlaanderen propose APP TV depuis mercredi. Il s'agit d'un service TV en ligne qui, au niveau des canaux et des options interactives, n'a, selon l'entreprise, rien à envier à l'offre de la concurrence. Télésat tente de se distinguer en lançant APP TV en tant que 'service indépendant', sans l'obligation de souscrire aussi un abonnement au câble ou à internet.

Le contenu d'APP TV de Télésat/TV Vlaanderen est disponible via tous les appareils connectés: d'une TV intelligente, en passant par un smartphone ou une tablette, jusqu'aux ordinateurs portables et de bureau. Les émissions et les programmes peuvent en outre être visionnés dans toute l'Europe, quel que soit le réseau. Via un Chromecast ou Apple TV, il est aussi possible de diffuser le contenu vers tout écran équipé d'un connecteur hdmi.

Trois formules d'abonnement

Les utilisateurs ont le choix entre trois abonnements, qui peuvent être testés gratuitement pendant trente jours. APP TV Light revient à 9,95 euros par mois et comprend 35 chaînes, dont één, Canvas, VTM, Vitaya, Fox et Schlager TV. Si l'utilisateur veut étendre son abonnement à des chaînes telles Insight, Love Nature, Cartoon Network et MTV, il peut opter pour la formule Basic à 14,95 euros par mois et 51 chaînes.

L'abonnement le plus complet, APP TV Plus, comprend 70 chaînes et revient à 19,95 euros par mois. Cette formule couvre aussi les chaînes francophones telles RTL et La Une, mais aussi National Geographic Wild, Auto Motor Channel, Nautical, Penthouse, etc. Tous les abonnements incluent les fonctions interactives habituelles, comme Restart & Replay sur une période de sept jours, le guide TV, le recul, la pause,...

'Bien accueillie dans les autres pays'

'Chez nos concurrents, la TV via internet est toujours combinée à un autre produit, par exemple internet ou un abonnement mobile. TV Vlaanderen permet de son côté aux clients de choisir eux-mêmes le fournisseur internet qu'ils souhaitent', précise Christiaan Puper, VP Country Manager Benelux M7.

D'après Puper, cette nouvelle façon ultra-facile de regarder la TV via internet est entre-temps déjà bien accueillie dans les autres pays du Groupe M7. 'A présent, nous rendons aussi disponible la technologie pour la Flandre et la Wallonie (via Télésat, ndlr.). Pour assurer une plus grande convivialité encore, notre appli peut être directement utilisée sur les TV intelligentes de toutes les grandes marques, sans intervention d'un décodeur', conclu le VP Country Manager.

