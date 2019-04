Sam Lloyd, la Chief Information Officer de Telenet, quitte l'entreprise au bout de trois ans et demi pour rejoindre une firme britannique.

C'est en mars 2016 que Lloyd a été nommée CIO de Telenet. Sous sa direction, le département IT se vit doter d'une nouvelle structure organisationnelle. Elle se chargea aussi de l'intégration de Base et de SFR notamment.

Après quasiment trois années et demie, elle quittera Telenet le 31 juillet pour rentrer en Grande-Bretagne, où elle deviendra Chief Data & Information Officer d'une entreprise non nommément citée faisant partie du FTSE100.

"Le départ de Sam Lloyd n'est pas une surprise", déclare le CEO de Telenet, John Porter. "Nous savions dès le départ que Sam ne resterait pas de manière permanente en Belgique, parce que sa famille habite en Grande-Bretagne. Ces trois années et demie, elle a en sa qualité de CIO joué un rôle important dans la poursuite de la numérisation de Telenet et dans la préparation d'un nouveau système IT pour l'avenir."

Ce qui est étonnant, c'est que Telenet ne recherchera pas un successeur à Sam Lloyd. Celle-ci collaborera cependant étroitement avec le CTO Micha Berger en vue de regrouper les équipes IT et 'technology & innovation'.