Telenet va vendre ses tours de télécommunications mobiles à DigitalBridge, une société d'investissement américaine spécialisée dans les infrastructures numériques, pour un montant total de 745 millions d'euros, a annoncé vendredi le groupe télécom.

La transaction porte sur un portefeuille de 3.322 sites dans toute la Belgique, parmi lesquels 2.158 sites propres, dont près de 38% sont des tours, et 1.164 des sites tiers. L'activité d'infrastructure passive de Telenet a généré un chiffre d'affaires de 61,2 millions d'euros et un ebitda ajusté de 55,1 millions d'euros en 2021.

L'opération avec DigitalBridge s'accompagne d'un accord-cadre de location à long terme qui comprend une période initiale de 15 ans et deux renouvellements de 10 ans chacun. L'accord prévoit également un engagement "build-to-suit" portant sur le déploiement de minimum 475 nouveaux sites supplémentaires.

La transaction, qui n'est pas soumise à l'approbation des autorités compétentes en matière de concurrence, devrait être finalisée durant le deuxième trimestre de 2022. "L'accord conclu aujourd'hui clôture l'évaluation stratégique initiée par le conseil d'administration de Telenet en octobre 2021 et s'inscrit pleinement dans la stratégie de Telenet, laquelle inclut la conclusion de partenariats visant à développer davantage encore ses actifs infrastructurels et à cristalliser la valeur actionnariale", souligne encore l'opérateur basé à Malines.

Peu après l'ouverture de la Bourse de Bruxelles, l'action Telenet était en hausse de près de 3% par rapport son cours de clôture de jeudi.

