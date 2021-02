Les décodeurs de Telenet recevront en mars une mise à jour empêchant à l'avenir les clients de paramétrer des profils via l'appareil. En outre, les profils existants et codes PIN connexes seront supprimés.

La mise à jour n'impactera pas le contenu de la Digibox, du Digicorder ou de la Telenet TV-box, comme les programmes enregistrés ou les favoris. Mais du fait que les profils précédemment créés disparaîtront, il ne subsistera à partir du 2 mars qu'un code PIN unique - ce qu'on appelle le maître code PIN. Ce dernier pourra après la mise à jour encore et toujours être adapté via Paramètres, Famille, Sécurité, Modifier code PIN.

Limite d'âge la plus basse

Telenet signale en outre qu'après la mise à jour, le décodeur se verra automatiquement attribuer la limite d'âge la plus basse. Si le décodeur dispose par exemple d'un profil 12+ et d'un profil 16+, la limite d'âge se paramétra d'elle-même sur 12+. 'Nous agissons ainsi pour éviter que les enfants puissent visionner des images qui ne leur conviennent pas', indique la firme télécom.

