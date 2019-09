Telenet teste l'internet fixe illimité via la 4G

Pieterjan Van Leemputten Pieterjan Van Leemputten est rédacteur chez Data News.

C'est par le biais d'une filiale que Telenet propose l'internet et la TV à domicile sans limite de données via le réseau 4G et ce, à partir de 40 euros par mois.

Il s'agit de Tadaam, à savoir le projet d'un groupe d'ingénieurs de Telenet qui, avec le support de la société-mère, fournit l'internet et la TV sans câble ni contrat. Tadaam est encore assez confidentiel, puisque Telenet ne promeut pas (encore) activement le service, mais il n'empêche qu'il n'est pas passé inaperçu chez Tweakers et sur Userbase. Concrètement, cela signifie que l'utilisateur ne doit commander qu'un modem 4G/wifi et n'a besoin qu'une d'une prise secteur pour tout connecter. Pour l'instant, il existe deux abonnements: le Standard qui revient à 40 euros par mois et permet de surfer jusqu'à 30 Mbps. Il permet aussi de regarder trente chaînes TV, en ce compris la pause et l'enregistrement, mais il se limite à un seul écran. Avec l'abonnement Premium (50 euros par mois), la vitesse atteint 50 Mbps. L'utilisateur peut ici recourir à trois écrans simultanément. Les deux abonnements prévoient le support TV pour Android, l'iPhone, les tablettes, mais aussi smartTV, AndroidTV et AppleTV. Précédemment déjà, Telenet avait lancé une offre pour 'cord cutters', par laquelle les utilisateurs ne reçoivent plus de décodeur, mais un abonnement internet illimité (200 Mbps) avec appli TV. Son prix est cependant de 99 euros, soit près du double de celui de Tadaam.